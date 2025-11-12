La primera edición de los premios Dada

La primera edición de los Dominican American Distinguished Awards (Dada) fue realizada en Estados Unidos, durante una ceremonia en la sede del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, bajo el lema “El liderazgo se encuentra con el legado”.

La actividad organizado por la Cámara de Comercio Dominico-Americana, fue presidida por la fundadora de los premios y directora ejecutiva de la Cámara, María M. Khury, quien destacó que estos “son una celebración de unidad y reconocimiento para la comunidad dominicana y latina, en honor a los líderes que han construido un legado y continúan inspirando a las nuevas generaciones”.

Los nueve galardonados de esta primera edición representaron diversos sectores del liderazgo empresarial, cultural y comunitario.

Víctor M. Pacheco, presidente de Arajet, fue reconocido por su liderazgo en la expansión del transporte aéreo dominicano; Steven Puig, presidente del Banco BHD, por fortalecer los lazos entre la banca dominicana y la diáspora.

Mientras que, Mariela Vicini, fundadora del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (Cemdoe), fue reconocida por su visión filantrópica y compromiso con la salud.