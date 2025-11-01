Curiosidades y evolución del Día de Acción de Gracias

Cuando las hojas caen y el aire adquiere ese matiz entre fresco y nostálgico, tenemos las señales de que llega el otoño, y muchas familias se preparan para reunirse en torno a una mesa que celebra no solo alimentos, sino historias, raíces y gratitud: la festividad del Día de Acción de Gracias.

La versión sobre su origen más difundida evoca a colonos ingleses y nativos americanos en el otoño de 1621 y ha evolucionado hasta convertirse en un ritual de comunidad, identidad y abundancia compartida. Pero su historia es mucho más rica, más antigua y también más compleja de lo que a menudo se cuenta.

Con el paso del tiempo, la celebración adquirió elementos simbólicos: el pavo como plato central, la reunión familiar, la gratitud expresada tanto por lo cosechado como por lo vivido. Pero esos elementos son adaptaciones modernas de rituales mucho más antiguos, y cada cultura los ha moldeado.

En la actualidad, la festividad trasciende su origen para convertirse en símbolo de agradecimiento universal, valores que muchas culturas comparten aunque en diferentes fechas y con distintos matices.

En el siglo XIX el Día de Acción de Gracias empezó a consolidarse como festividad anual. En 1863, el presidente Abraham Lincoln la proclamó nacional, siendo un símbolo de unión en tiempos de guerra.Pexels

Detrás del Día de Acción de Gracias

1. El primer banquete fue más modesto de lo que se cree

Aunque hoy la festividad se asocia con mesas colmadas de manjares, los primeros colonos que celebraron en Plymouth, en 1621, disfrutaron de un menú mucho más sencillo. Los relatos históricos mencionan que el banquete incluyó maíz, calabaza, pescado y carne de venado, además de aves silvestres. Sin embargo, no existían aún los clásicos purés ni los postres horneados que hoy definen la celebración. (Smithsonian Institution, “The Real Story of the First Thanksgiving” 2023).

2. El pavo se ganó su lugar por abundancia, no por tradición

El protagonista indiscutible de la mesa fue elegido más por practicidad que por simbolismo. El pavo, originario del continente americano, era una carne accesible y fácil de preparar para grandes grupos. Curiosamente, Benjamin Franklin lo consideraba un emblema más honorable que el águila nacional, y con el tiempo, las recetas populares del siglo XIX lo consolidaron como plato central de la fecha. (Smithsonian Magazine, “Why Do We Eat Turkey on Thanksgiving?” 2022).

3. La persistencia de una mujer cambió la historia

Durante más de dos décadas, la escritora y editora Sarah Josepha Hale, autora del célebre poema “Mary Had a Little Lamb”, promovió la idea de instituir un día nacional de gratitud. Su campaña de cartas y publicaciones llegó hasta la Casa Blanca y finalmente persuadió al presidente Abraham Lincoln, quien en 1863 proclamó oficialmente el Día de Acción de Gracias como festividad nacional. (History.com, “How Thanksgiving Became a National Holiday” 2023).

4. Cada país agradece a su manera

Aunque el espíritu de la celebración es similar, su fecha y matices cambian según el país. En Estados Unidos se festeja el cuarto jueves de noviembre, mientras que en Canadá se hace el segundo lunes de octubre, coincidiendo con el final de la cosecha. En ambos lugares, la reunión familiar y la gratitud siguen siendo el centro de la tradición. (Encyclopedia Britannica, “Thanksgiving Day” 2024).

5. En República Dominicana, el agradecimiento tiene sabor caribeño

Esta festividad no forma parte del calendario cultural tradicional, pero el Día de Acción de Gracias ha encontrado su propio espacio en muchos hogares dominicanos. Cada año, más familias reinterpretan la costumbre norteamericana con un toque local.