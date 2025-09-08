Una alianza para impulsar bodas de destino a través de la moda

En un esfuerzo histórico de colaboración entre dos empresas del Caribe, Puerto Rico y República Dominicana anunciaron una alianza estratégica para posicionar ambos destinos como referentes en la industria de bodas a nivel internacional, utilizando la moda como eje principal.

La iniciativa realizada en el Hotel Olive en Condado, Puerto Rico, cuenta con el respaldo de Sócrates McKinney, director de la plataforma RD Bridal Week, y de Puerto Rico Carlos Bermúdez, presidente de la plataforma, San Juan Moda, quienes destacan la importancia de la integración cultural, económica y creativa de ambas islas para fortalecer sus industrias y atraer al turismo de lujo.

"Desde hace muchos años las industrias de la moda de ambos países han estado unidas, gracias a la alianza de nuestras plataformas. Hoy es una ocasión especial para reafirmar nuestra unión y, además, contribuir al impulso de las bodas multidestino entre República Dominicana y Puerto Rico", dijo Sócrates McKinney.

Como parte de esta colaboración, los días 12, 13 y 14 de septiembre se celebrará la primera presentación en República Dominicana, en el marco del 25 aniversario del RD Bridal Week. Se tendrá como sede el Hotel Kimpton Las Mercedes, donde participarán talentos puertorriqueños como Ecliptica, José Raúl y Leonardo Fifth Ave.

La edición de Puerto Rico se realizará el 22 de septiembre en el Antiguo Casino del Viejo San Juan.