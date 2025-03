Altos de Chavón rinde tributo a Frank Sinatra

Con la elegancia y el inconfundible estilo de Frank Sinatra, en el escenario del anfiteatro de Altos de Chavón, el artista Michael Martocci cautivó al público con un tributo excepcional al legendario “La Voz”, transportando a los asistentes a la época dorada del swing y el jazz.

Ante una audiencia entusiasta, Martocci interpretó magistralmente los grandes éxitos de Sinatra: “I’ve Got the World on a String”, “Come Fly with Me”, “The Lady Is a Tramp”, “Fly Me to the Moon”, “Strangers in the Night” y “New York, New York”, acompañado por una impecable orquesta en vivo.

Nora Vega y Laure Rizek.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Thea van der Werf y Andrés PichardoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Valerie y Miguel Brenes.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rolando González-Bunster, Mónica de González-Bunster y Luz María Porcella.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Valerie y Miguel Brenes.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ramón Franco, Michelle Morales, Alexia Morales, Isabella Morales y Pedro MoralesCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Sandra Sebelén, Ivette Morales, Eugenio Baitinier, Nicole Morales y Luis Bogaert.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Michel Lulo, Rita Abinader, Mahmoud Hmoud, Kirsty Reid Hmoud y Gala Matos.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES