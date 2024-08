La moda dominicana tiene talento y corazón

La industria de la moda en República Dominicana continúa evolucionando y consolidándose como un sector influyente, no solo en el ámbito creativo, sino también en el social. Un claro ejemplo de esta fusión de moda y responsabilidad ciudadana es la tercera versión de los Premios a la Moda Dominicana (PMD), que, bajo la dirección de Stalin Victoria, va más allá del reconocimiento a sus protagonistas para contribuir con una causa noble.

Este año, el PMD no solo destacará el talento de diseñadores, modelos, estilistas, maquilladores y otros profesionales del sector, sino que también servirá como plataforma para apoyar a la Fundación Oncoserv, Inc. Esta organización, liderada por Ichanell Rodríguez, trabaja para elevar la calidad del tratamiento oncológico que reciben los pacientes en el país. Con proyectos como Cápsula Rosa, la entidad sin fines de lucro fusiona la parte médica y humana, asegurando que los pacientes oncológicos reciban un tratamiento integral, accesible y de calidad.

Aplaudo la decisión de Stalin Victoria de vincular los Premios a la Moda Dominicana con una causa benéfica. Esta acción refuerza la importancia de la responsabilidad social dentro de la industria. Stalin se ha comprometido, desde el corazón, no solo a reconocer el talento y la creatividad, sino a aprovechar el alcance y la influencia de la moda para generar un impacto positivo en la comunidad, resaltando la capacidad de la industria para trascender las pasarelas y convertirse en un vehículo de cambio y esperanza.

El PMD, al unir la moda con un propósito social que no es ajeno para nadie, engrandece a sus protagonistas y se eleva como un agente activo en la mejora de la calidad de vida de las personas vulnerables en la República Dominicana. Al contribuir al trabajo de la Fundación Oncoserv, Inc., Premios a la Moda Dominicana confirma que la moda puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento y el bienestar social. La visión de Stalin Victoria y la colaboración de Ichanell Rodríguez marcan una huella en la industria, demostrando que la moda dominicana no solo tiene estilo y talento, también tiene corazón, y me enorgullece poder confirmarlo. ¡Enhorabuena por el éxito de la gala que se realizará el próximo 25 de septiembre, en el teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua!

