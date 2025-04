Hija de Rubby Pérez habla de Leidy, la novia de la que el artista estaba "muy enamorado"

Rubby Pérez estaba muy enamorado de su novia Leidy Rosario, así lo dejó saber su hija Zulinka en entrevista con el periodista Tony Dandrades.

“(Estaba muy enamorado) y yo estaba muy feliz”, expresó la segunda hija del merenguero. “Es dominicana y es una muchacha que yo le agradezco mucho”.

Zulinka respondió a quienes le cuestionaron que haya apoyado la relación del cantante con la cónsul general de Houston, Texas, a dos años de la muerte de su madre, Inés Lizardo: “Nadie sabe lo que mi papá y yo vivimos, nadie sabe lo que mi familia vivió. Yo sé que mi mamá cuando mi papá conoció a esa muchacha, estaba feliz”.

Dijo que estaba segura que era así porque “esa chica no le hizo daño a mi mamá y si ella no le hizo daño a mi mamá, yo la amo, así de simple”.

Relación con Michelle Reynoso

La corista de la orquesta de Rubby Pérez aseguró que su mamá no la enseñó a odiar incluso la instó a que “perdonara” a la diseñadora Michelle Reynoso con quien el merenguero tuvo a su hija, Ana Beatriz.

“El único problema que mi papá tenía eran las mujeres”, aseguró. “Se dejó llevar tal vez por esto y esto no ayudó a la familia y no ayudó a mi mamá, pero yo digo: papi y mami se entenderán. Cada pareja tiene su forma de llevar su situación”.

Con respecto a la relación del cantante, quien falleció en la tragedia del Jet Set el ocho de abril, con Michelle Reynoso indicó que su mamá siempre el decía: “´Zulinka, perdona a Michelle. Michelle es una muchacha inmadura. Me ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño, pero es su inmadurez y si yo tengo algún día que bañarla porque ella se enferma, que darle comida, que atenderla, yo lo voy a hacer' y yo le decía 'mami, pero tú ta' loca' y me decía: 'no, mi hija, tú lo vas a entender algún día'”, recordó sobre Inés Lizardo, quien murió en 2022 a causa de un cáncer.

Sobre su hermana menor explicó que no tiene problemas con ella, incluso la atendía, pero su corazón estaba tan “dolido” porque “ella (Michelle) le hizo mucho daño a mi mamá, eso destruyó a mi familia, pero ya hoy en día no”.

Relató que el día del funeral privado de su padre se juntaron en la funeraria y cuando la diseñadora la vio, se asustó, sin embargo, ella se le acercó para darle un abrazo y le dijo: “Aquí todo murió. Cuenta conmigo (…), ya todo pasó. Yo simplemente me alejé porque le hiciste daño a mi mamá”, contó Zulinka sobre la conversación que tuvo con Reynoso.

Según sus palabras, Michelle le respondió lo siguiente: “Zulinka, fue mi inmadurez”.

Michelle Reynoso recuerda a Rubby Pérez y cuando lo conoció gracias a Octavio Dotel Lea también

Lo que pidió Rubby

De las peticiones que hiciera “la voz más alta del merengue” para su funeral dijo que el cantante siempre le dijo que mantuvieran su ataúd cerrado para que la gente lo recuerde sonriendo.

También que le pusieran una almohada debajo de la rodilla, que le resultó afectada por el accidente que sufrió hace muchos años porque el cantante siempre bromeaba que “iba a estar incomodo”.

“Cuando yo muera mi caja tiene que estar cerrada. Pon una foto bien bonita mía, sonriendo y mi caja cerrada”, recordó Zulinka lo que le pedía su padre y que sus familiares cumplieron.

Dijo que enterraron al artista con su característica bufanda y con el traje que usó en Premios Soberano 2025, donde tuvo una participación especial cantando todos sus éxitos.

sobre imagen del cadáver del artista

Aseguró que advirtió a los rescatistas que no le tomaran fotos al cadáver de su padre porque iba a tomar medidas legales en su contra.

Posterior al colapso del techo de la discoteca y que provocó la muerte de unas 226 personas hasta al momento, circularon imágenes del cuerpo de Rubby Pérez en las redes sociales.

Las autoridades informaron que arrestaron a dos hombres que difundieron la imagen.