Ofit Dominicana presenta su plataforma “English for Work and Travel”

La Oficina de Turismo e Intercambio Cultural, FIT, dio a conocer el programa formativo “English for Work and Travel” dirigido a las personas y estudiantes que apliquen al programa de intercambio cultural y laboral “Work and Travel” y requieran mejorar su nivel de inglés para culminar su proceso de acreditación.

Work and Travel es un programa regulado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del cual OFIT realiza acuerdos con las principales empresas norteamericanas que se integran como “sponsors”, haciendo posible que jóvenes dominicanos puedan trabajar legalmente en suelo norteamericano durante sus vacaciones de verano.

Un documento de prensa explica que, en Latinoamérica miles de estudiantes se ven imposibilitados de vivir esta experiencia, ya que entre los requisitos indispensables del programa Work and Travel USA, además de presentar buenas calificaciones universitarias, se encuentra el dominio intermedio del idioma inglés, y esto les impide ser calificados aun con sus buenas referencias educativas.

Modesto Reyes, presidente de OFIT, explicó que “esta limitante del idioma, para nosotros siempre fue un tema de análisis interno, más allá del marco empresarial. Estamos hablando de jóvenes realmente enfocados y disciplinados que, a través de sus calificaciones universitarias, sus valores y su familia, nos demuestran que son merecedores de esta experiencia y que una barrera en el idioma no debería ser una limitante. Esto me motivó a pensar en una estrategia que genere un impacto positivo para el sector de los intercambios culturales y sobre todo para los estudiantes; estamos confiados en que esto es un aporte para todos. En OFIT estamos comprometidos con elevar el programa en cuanto a calidad, servicio y accesibilidad”.

“English for Work & Travel” permitirá que los jóvenes puedan aplicar a la experiencia de trabajar en Estados Unidos durante el mes de junio, al tiempo de incorporarse en las clases de inglés virtuales con la participación en tiempo real de profesores especializados del idioma. Esto, unido a técnicas diseñadas especialmente para el programa, donde se prioriza la parte oral, y con un cronograma de horas de clases a desarrollar, permitirá que para fines de año estos estudiantes puedan ingresar a las ferias de empleo con un nivel de inglés capaz de completar satisfactoriamente la entrevista laboral y obtener así mayores oportunidades de incorporarse a esta experiencia.

El programa inicialmente será para los estudiantes de República Dominicana y Colombia.

