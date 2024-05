Amucine reconoce a Ingrid Gómez y a cineastas dominicanas

La Asociación de Mujeres del Cine (AMUCINE), celebró su décimo encuentro en su acostumbrado desayuno anual, donde reconocieron a las cineastas más destacadas de la última década.

Se entregaron reconocimientos a aquellas que fueron valoradas por su trabajo de vanguardia y su desempeño en mercados internacionales; entre ellas, Giselle Jiménez, Ana Iris Gómez, Alexandra Guerrero, Leticia Brea, Ana Engstrom, Johanne Gómez, a la actriz Ruth Emeterio y a la prestigiosa comunicadora Ingrid Gómez, por el gran impulso que ofrece a la mujer dominicana desde sus distintas plataformas.

La vicepresidenta de Amucine, Irene Abreu, dio las palabras de bienvenida al encuentro realizado en el Hodelpa Casa Real de la Zona Colonial.

Su presidenta fundadora Julissa Rumaldo Natera pronunció un emotivo discurso de cierre y destacó que Amucine por primera vez celebrará elecciones, abriendo así la oportunidad a que otras mujeres de la industria puedan liderar la organización.

“Estoy satisfecha pues durante 14 años he liderado a Amucine con mucha pasión, entrega, sentido de compromiso. Tuve la visión de crear una comunidad donde las mujeres pudiéremos apoyarnos entre sí, colaborarnos creando una red de networking y sobre todo, logré innovar con diversas plataformas de proyección tanto para las mujeres del cine como para otros profesionales. Es tiempo de que haya más innovaciones y visiones más frescas. Me despido con gratitud y me llevo muy buenos recuerdo de a gente extraordinaria que me han estado acompañando desde el día uno de Amucine”, expresó Rumaldo.

Evelyna Rodríguez, actriz y productora, motivó en su discurso a que las mujeres deben crear sus propias oportunidades y no esperar sentadas a que les lleguen los proyectos, más bien deben de ir por ellas.

Las elecciones en Amucine se celebrarán en octubre, mes aniversario de la organización. Las postulantes deberán ser socias activas y presentar su plan de trabajo acorde a los valores y visiones de la comunidad.

El encuentro contó con el apoyo de Hodelpa Casa Real, Rommy Grullón de Star Products, Empower Investment, KPG Productions, La Aldea Studio, VIP Productions, Definite Chocolate, Sri Sri Tattva Dominicana, Agua Bayfront, Cantú, DR. Teals, Avena Americana, Adán y Eva bebidas, Coca Love Bakery, Sagittarius Films y Natera Luxury Group.

Sobre AMUCINE

Amucine es la Asociación de Mujeres del Cine que desde su nacimiento en el 2010 ha destacado a cientos de mujeres de la industria del cine local, los medios de comunicación y el entretenimiento.