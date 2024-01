Cerveza Presidente presente en el concierto de “El Sol de México”

Cerveza Presidente marcó su presencia en el concierto del icónico artista de la música latina, Luis Miguel. La marca brindó una zona exclusiva para sus consumidores, la “Zona Presidente”, un espacio privilegiado que albergódestacadas personalidades dominicanas.

Desde el primer acorde, la multitud estalló en algarabía, en un ambiente cargado de energía, Luis Miguel tomó el escenario con su canción “Será que no me amas”. El esperado artista, continuó con la interpretación de sus populares temas “No sé tu”, “Amor, amor amor”, “Hasta que me olvides” y “Suave”, los cuales fueron entonados a todo pulmón por los fanáticos, ofreciendo una experiencia musical cargada de éxitos.

Iván Goicoechea, Cecil Montero, Ramcelis de Jesús y Carlos McDougallCortesía de los anfitriones

Delane Marie, Carlos Durán y Zoe LópezCortesía de los anfitriones

Guillermo Toribio, Noelia Merejo, Ana María Martínez y Alvaro MedinaCortesía de los anfitriones