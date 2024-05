Abinader: Al pasar las elecciones convocaré a los aspirantes presidenciales del PRM

El presidente Luis Abinader reveló que cuando pasen las elecciones convocará a los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno que aspiran a la presidencia de la República para 2028.

El mandatario, y aspirante a la reelección para los comicios del 19 de mayo, dijo que harían un protocolo de cómo se va a desarrollar el proceso interno en el partido de gobierno y que los apoyaría a todos.

“Cuando pasen las elecciones, voy a hacer mi primera reunión con todos los aspirantes presidenciales del PRM para hacer un protocolo de cómo se van a desarrollar y los voy apoyar a todos”, dijo el presidente Abinader en una entrevista especial en “De cara al elector”, espacio de entrevistas políticas por el periodo electoral en Listín Diario.

Video Abinader y la sucesión

Video con la explicación del presidente

El presidente Abinader defendió que lo que define un buen liderazgo es la preparación de su sucesión.

“¿Tú sabes dónde se define un gran liderazgo? En preparar su sucesión, ese es un verdadero líder: el que prepara su sucesión”, dijo el mandatario durante la conversación.

El presidente dijo que estaba convencido de que en el PRM, con la experiencia que han adquirido sus dirigentes y que seguirán adquiriendo en los próximos años, los futuros líderes del país que lleguen lo harán mejor que él.

“Los demonios saldrían con los que se quieren quedar siempre y pensar que son los únicos, que solamente ellos saben. Yo les quiero decir que yo estoy convencido de que en el PRM, con la experiencia que han adquirido y que seguirán adquiriendo, los que vengan lo van a hacer mejor que yo”, dijo el presidente y candidato en la entrevista.

Lo de retirarse de la búsqueda de la presidencia en el año 2028, cuando tenga 60 años, dijo que es completamente normal en el mundo y citó los ejemplos de Barack Obama y Bill Clinton, en los Estados Unidos, como políticos que solo buscaron ocho años en el poder y nunca más.

“Eso es un cambio que tenemos que hacer aquí. Ahora, yo no me voy a alejar, el país siempre va a contar conmigo. Y yo voy a estar ahí, defendiendo la democracia, las mejores prácticas pero lo que le conviene a esta democracia y es de lo que yo voy a proponer: es ponerle el candado para que no venga una gente a querer reelegirse constantemente. No. Aquí nadie es indispensable, eso no es verdad, dijo.

El presidente Abinader es el candidato presidencial del PRM por tercera ocasión corrida, habiendo ganado los comicios del año 2020 y presentándose a la reelección para las elecciones del 19 de mayo próximo.