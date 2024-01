Markus Auerbach: Un diseñador que fusiona el lujo y la comodidad

Detrás de la majestuosidad visual de un vehículo Porsche un artista lidera el equipo que da vida a la visión de lujo y comodidad: El director de Diseño de Interior de Autos Markus Auerbach.

Él sabe que en la industria de los automóviles cada detalle es importante y contribuye a crear la experiencia única que caracteriza un vehículo de alta gama.

Durante la tercera edición del festival automovilístico ‘Icons of Porsche’, celebrado recientemente en The Slab, Dubai Design District, conversamos con este talentoso profesional, quien no solo se preocupa por la estética del interior, sino que también se sumerge en el enfoque de satisfacción de las necesidades del conductor.

Markus Auerbach se destaca por su habilidad para incorporar materiales de la más alta calidad sin dejar de lado la funcionalidad. Detalles exquisitamente elaborados y que distinguen la marca Porsche.

“Cuando nos referimos a diseño interior cada elemento debe ser seleccionado con precisión para reflejar la esencia del lujo sin comprometer lo que más importa, que el interior sea práctico”, explica.

Su habilidad para fusionar estilo, comodidad e innovación técnica lo sitúa en la vanguardia del diseño automotriz, definiendo el estándar de lo que significa viajar al estilo Porsche.

Sensibilidad a la innovación tecnológica

La preferencia por los autos de lujo evoluciona con la sociedad misma y a medida que la industria automotriz transita hacia un futuro tecnológicamente más avanzado.

En este contexto Auerbach se enfrenta a nuevos desafíos. Un aumento de clientes femeninos y de generaciones más jóvenes genera nuevas expectativas y la continua adaptación a las preferencias cambiantes de los conductores son aspectos cruciales de su tarea.

“Para comprender mejor estos matices, Porsche organiza clínicas en las que se observan las diferencias en la forma en que hombres y mujeres interactúan con el interior de los automóviles”, explica el experto.

Auerbach reconoce la importancia del género y la edad al momento de dar forma a los parámetros de diseño, y cree firmemente que mantener el espíritu del automóvil es una de sus prioridades. El diseñador está claro que en el futuro seguirán existiendo los interruptores y los botones.

“El equilibrio entre paneles de control analógicos y digitales está cambiando. Sin embargo, los botones en el puesto de conducción son perfectos porque no es necesario apartar la vista de la autopista. Si algún día, como conductor tengo mucho menos que hacer, eso también puede cambiar. Pero no podemos resolverlo todo mediante la óptica, porque de lo contrario nos faltarían dimensiones”.

Una breve pero amena conversación que deja claro que Markus Auerbach está preparado para afrontar todos los cambios demográficos y generacionales con una visión que combina el lujo y la funcionalidad con la innovación.