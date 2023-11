Inicia presenta en New York libro ‘Aquí y Allá’

La diáspora dominicana se dio cita a The Forum at Columbia University, en New York, para ser testigos de la décimo segunda edición de la presentación de Colección Inicia, legado cultural de la firma. Se trata del libro ‘Aquí y Allá’.

Felipe Vicini, presidente ejecutivo de Inicia, resaltó que, desde hace tiempo la firma tenía pendiente reconocer un aspecto de la dominicanidad que ha servido como referente entre los dominicanos y el mundo.

La obra exalta el orgullo dominicano para seguir transmitiendo de generación a generación el legado de la historia y dejarlo plasmado en arte, en cultura, en música, en deporte y en cualquier expresión de talento capaz de transitar en tiempo y espacio.

Katherine Hernández y Roberto Cavada.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Laura Pérez y Carlos de la Mota.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Laura Pérez y Carlos de la Mota.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Katherine Mata, Yully Hernández, Mildia Francisco y Amelia Zorrilla.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Janet Peguero, Ydanis Rodríguez, Winston Vargas, Ana Almanzar y JP Infante.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Pedro Cruz y Joan Wallace.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Carolina Mejía.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES