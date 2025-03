30 años después del asesinato Selena, Yolanda Saldívar solicita libertad condicional

Hace treinta años, la leyenda de la música Selena Quintanilla-Pérez fue asesinada por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar. Durante las últimas tres décadas, Saldívar ha cumplido cadena perpetua en Texas.

Saldívar, de 64 años, tiene una solicitud de libertad condicional en revisión, según los registros en línea del Departamento de Justicia Penal de Texas. El domingo, por primera vez, podrá solicitar la libertad condicional.

Según una portavoz de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas, su caso se votará en esa fecha o cerca de esa fecha, pero no hay una fecha exacta en la que se dará a conocer la decisión.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre Selena, Saldívar y el proceso de libertad condicional en Texas:

¿Quién era Selena Quintanilla Pérez?

Nacida en 1971, Quintanilla-Pérez demostró un increíble don vocal en la infancia, al frente de Selena y Los Dinos junto a sus hermanos AB y Suzette Quintanilla.

Su estrellato llegó a principios de la década de 1990, con su mezcla única de tejano, pop, cumbia y otros estilos musicales manifestados en grandes éxitos como "Bidi Bidi Bom Bom", "Como la Flor", "Amor Prohibido", "No Me Queda Más" y "Tu Solo Tú".

Conocida mundialmente como la Reina del Tejano, o simplemente como Selena, rompió barreras para las mujeres en la música latina. Abrió las puertas a una nueva generación de artistas contemporáneas de ascendencia latina que alcanzarían gran popularidad entre el público estadounidense. A menudo cantaba en español y hablaba en inglés, reflejando una identidad intercultural que conectó con la audiencia.

Ganó su primer Grammy en 1994 al mejor álbum mexicano/mexicoamericano por "Live", convirtiéndose en la primera artista tejana en ganar la categoría. Tenía solo 23 años cuando fue asesinada al año siguiente. Pero su legado perdura para los mexicoamericanos, mexicanos, tejanos, latinos y más allá.

Su álbum crossover póstumo en inglés lanzado unos meses después de su muerte, "Dreaming of You", encabezó el Billboard 200, con éxitos como "I Could Fall in Love" y "Dreaming of You". En 1997, una película biográfica sobre su vida, "Selena", se convertiría rápidamente en un clásico, lanzando aún más la carrera de la protagonista Jennifer Lopez.

En 2017, recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood. En ese momento, según un portavoz de la Cámara de Comercio de Hollywood, la asistencia fue la más numerosa jamás vista en una ceremonia en el Paseo de la Fama, rompiendo el récord de 1998 establecido por los espectadores en la develación de la estrella del cantante mexicano Vicente Fernández.

En 2021, recibió un premio póstumo a la trayectoria en los Grammy. No hubo homenaje alguno.

¿Quién es Yolanda Saldívar?

Yolanda Saldívar, exenfermera, fue la fundadora y presidenta del club de fans de Selena. También fue gerente de las boutiques de ropa de Selena, Selena Etc., pero fue despedida a principios de 1995 tras descubrirse la desaparición de dinero.

¿Cómo murió Selena?

El 31 de marzo de 1995, Selena fue a la habitación de Saldívar en el motel Days Inn de Corpus Christi, Texas, a recoger los documentos comerciales que necesitaba para una declaración de impuestos, según el testimonio judicial. Se produjo una confrontación.

Selena recibió un disparo en la espalda con un revólver calibre 38 en la habitación del motel, salió corriendo y se desplomó en el vestíbulo. Fue trasladada de urgencia a un hospital cercano y declarada muerta aproximadamente una hora después.

Los empleados del motel testificaron que Selena nombró a “Yolanda” en la “habitación 158” como su atacante.

“No fue mi intención. No quise matar a nadie”, dijo Saldívar entre sollozos durante un enfrentamiento de nueve horas con la policía, durante el cual se apuntó con una pistola a la cabeza. Declaró a la policía que había comprado el revólver calibre 38 para suicidarse.

¿Qué pasó en el juicio de Yolanda Saldívar?

El juicio se trasladó a Houston debido a la fuerte publicidad.

La fiscalía sostuvo que Saldívar disparó a la joven de 23 años después de que su familia sospechara que había malversado $30,000. La defensa argumentó que el arma se disparó accidentalmente.

El 23 de octubre de 1995, el jurado condenó a Saldívar por asesinato en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional tras 30 años, a partir de 2025.

Saldívar no enfrentó la pena de muerte porque el delito no contenía ninguna de las circunstancias agravantes requeridas por la ley de Texas, como un asesinato múltiple o un asesinato cometido durante un robo.

En 1999, el Tribunal de Apelaciones Penales de Austin rechazó la primera solicitud de Saldívar de un nuevo juicio. En el año 2000, su abogado, Bill Berchelmann, solicitó al estado que revisara el juicio. Argumentó que la fiscalía descartó indebidamente a posibles jurados por motivos raciales, no reveló los antecedentes penales de un testigo e hizo comentarios inapropiados en el tribunal. Afirmó que la policía también violó los derechos de Saldívar al interrogarla después de que ella solicitara un abogado.

En 2009, Saldívar perdió una apelación porque se presentó en el condado equivocado. Había solicitado al tribunal que ordenara que se tramitara una apelación presentada nueve años antes en el condado de Nueces, pero el tribunal de apelaciones penales más alto del estado dictaminó que debería haberse presentado en el condado de Harris, donde fue juzgada y condenada.

Está encarcelada en la unidad penitenciaria Patrick L. O'Daniel en Gatesville, Texas, a unos 90 minutos al norte de Austin.

¿Cómo funciona la libertad condicional en Texas?

En Texas, la división de libertad condicional del Departamento de Justicia Penal del estado identifica a los reclusos seis meses antes de su fecha de elegibilidad inicial para la libertad condicional y revisa su expediente. Se notifica la elegibilidad del recluso para la libertad condicional a los funcionarios involucrados en el juicio, a las víctimas y a sus familiares.

Un oficial de libertad condicional institucional de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas entrevista a un recluso y prepara un resumen para la junta. La víctima o sus familiares pueden presentar una declaración por escrito y comparecer personalmente ante los miembros de la junta.

El expediente del recluso se envía a la junta de libertad condicional, donde un panel de tres personas vota sobre el caso. El panel votará justo antes de la fecha de elegibilidad del recluso para la libertad condicional, y se requiere una mayoría de dos votos para tomar una decisión final.

En Texas, la junta no realiza audiencias públicas sobre libertad condicional. Las decisiones sobre la liberación condicional las toma de forma independiente cada miembro del panel.

Los representantes de los miembros de la familia Quintanilla-Pérez no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press esta semana.

¿Qué pasa si se le niega la libertad condicional a Saldívar? ¿Y si se la aprueban?

La denegación por parte del panel incluirá la fecha de la próxima vez que el recluso será elegible para libertad condicional.

Saldívar fue condenado por asesinato en primer grado, uno de los delitos en los que la ley estatal dicta que la siguiente revisión después de una denegación puede realizarse entre uno y cinco años a partir de la fecha de la denegación.

La aprobación del panel podría incluir condiciones especiales que el recluso deberá cumplir durante su libertad condicional. El tiempo de procesamiento para una liberación varía según el caso. Una vez emitido el certificado de liberación con un plan de residencia aprobado, será auditado por el Departamento de Clasificación y Registros del Departamento de Justicia Penal de Texas y se calculará la fecha de liberación. Normalmente, estos procesos pueden tardar de dos a seis semanas.

El gobernador no puede vetar una decisión de libertad condicional tomada por la junta de indultos. El gobernador, por recomendación de la mayoría de la junta, puede conceder clemencia. Esto incluye indultos, conmutaciones e indultos.