Fedda celebra el ‘Día de los Animales

Representantes de la Federación Dominicana por los Derechos de los Animales (Fedda) celebraron el ‘Día de los Animales’ con la presentación de su primera campaña publicitaria “Ellos no votan, nosotros sí”.

Durante la actividad, en Galería 360, Lorenny Solano, presidente de la entidad, manifestó que la federación no tiene banderas ni colores partidarios, pero estará muy atenta a quienes aspiren a posiciones políticas.

“No vamos a apoyar a ningún aspirante o candidato que en su agenda no contemple a los animales, o que, habiendo estado en una posición legislativa no haya hecho nada o, peor aún, haya atentado contra su bienestar”, enfatizó Solano.

Scarlett Balbuena, Jackie Troncoso y Carolina Pellycce.Victor Ramírez/ LD

Omar Fernández.Victor Ramírez/ LD

Eduardo Selman y Gloria de SelmanVictor Ramírez/ LD

Manuel Russo y Arlette Joubert.Victor Ramírez/ LD

Michel López , Maia Castillo y Lauren Castillo.Victor Ramírez/ LD

Aida Guzmán y Guillermo Peralta.Victor Ramírez/ LD

María del Mar Fernández y Luisa González.Victor Ramírez/ LD