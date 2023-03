Asociación de Esposas de Oficiales festeja el Día Internacional de la Mujer

Redacción Sociales

Santo Domingo

En ocasión del Día Internacional de la Mujer, la directiva de la Asociación de Esposas de Oficiales de la Fuerza Aérea Dominicana, invitó a un grupo de damas, previamente distinguidas por su trayectoria y aportes a la institución, a disfrutar de la experiencia ‘Soy mujer: me amo, me cuido y me valoro’.

El encuentro estuvo encabezado por la ingeniera Mencía Ortiz de Febrillet, presidente de la Asociación de Esposas de Oficiales, quien resaltó los logros que ha conquistado la mujer en el sector político, empresarial y social.

La jornada incluyo la conferencia ‘La imagen como herramienta de poder’, a cargo de la periodista y experta en Comunicación Corporativa Celeste Pérez, editora de las paginas Sociales de Listín Diario.

La doctora Yndira Jerez, compartió la charla ‘Cuidados básicos de la piel’, y la experta en maquillaje Melissa Rojas, el taller ‘El maquillaje no compite con tu belleza’.

El encuentro forma parte de una serie de acciones desarrolladas por la directiva de la Asociación de Esposas de Oficiales, como parte de la estrategia de generar espacios de aprendizajes que contribuyan con el bienestar integral de sus miembros.