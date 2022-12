¡Hasta siempre, doctor Silié!

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Al doctor José Silié Ruiz lo conocí hace varios años en una de mis tormentosas crisis de migraña. Estaba referida por una amiga que aquel entonces era su paciente.

Recuerdo que me atendió en el Centro de Otorrinolaringología, en un consultorio abarrotado de pacientes en espera y con una sonrisa franca, que más tarde entendí que era su eterna compañera.

Después de revisar mi expediente y conversar un poco sobre mi historial, me dijo que necesitaba “una semana de vacaciones y una copa de vino”. Me reí a carcajadas mientras él se tomaba muy en serio su diagnóstico. Luego me explicó que el detonante de mi migraña era el estrés.

Esa tarde nació una bonita amistad que el tiempo fue fortaleciendo en cada cita médica. Años más tarde, para mi bendición, el doctor Silié y yo comenzamos a coincidir en actividades sociales porque teníamos amigos en común, y en el Listín Diario, porque siempre fue un excelente colaborador de nuestras páginas. Junto a su esposa Ingrid, siempre atento, me distinguía en cualquier escenario con un saludo cariñoso.

Hoy, como a muchos dominicanos me duele el alma por su partida. Un excelente ser humano que sí conocía la esencia de su profesión. Ejercía con empatía desde el amor al prójimo, y soy testigo de que muchas veces su consulta era saldada con una sonrisa o un gesto de gratitud porque sabía dar prioridad al ser humano antes que al médico.

Conservo sus obras médico-científicas, ‘Alzheimer y Demencias: Enfoque Actual’ y ‘Su Cerebro y Usted’, con una dedicatoria hermosa y emotiva.

Presidente de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, asesor de la Asociación Dominicana de Alzheimer y delegado Nacional de la Sociedad Mundial de Parkinson y Movimientos Anormales; además, miembro de la Sociedad Real de Salud de Inglaterra, y galardonado con el Premio Nacional de Medicina 2019, por la Academia de Ciencias de República Dominicana; son algunos de los logros profesionales alcanzados.

Amante de la lectura y la investigación, conversar con el doctor Silié era un exquisito viaje por la ciencia y la cotidianidad que dejaba grandes enseñanzas.

¡Lamento tanto su muerte! Desde aquí mi abrazo solidario para dona Ingrid y sus hijos. República Dominicana no solo ha perdido un excelente neurólogo, tambien se nos ha ido un hombre de noble corazón, un profesional con ética, un ser humano excepcional. ¡Paz a su alma!

¡Hasta el lunes!