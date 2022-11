Una de esas… ‘conversaciones necesarias’

Celeste Pérez

Santo Domingo

Marianela, Virginia, María Fernanda y Jesús Arredondo, forman parte de la directiva de la Fundación Blandino. Ellos estuvieron de visita en Listín Diario para participar en el tradicional encuentro ‘La Hora del Té’.

Conversamos de muchos temas, desde la inspiración de don Fernando para iniciar la obra social que sirve de enfoque a la entidad sin fines de lucro, hasta el desarrollo de la escuela básica Carmen Virginia Blandino, ubicada en Sierra Prieta, Villa Mella, creada con el objetivo de aportar a la educación de los residentes de la zona.

Entre los tantos aportes que refiere la familia Blandino, una acción en particular, despierta en ellos pasión: educar sobre el manejo de temas de duelo.

Un aporte a la salud mental de los dominicanos estructurado en diferentes escenarios para contribuir a que las personas asuman las despedidas como parte del ciclo natural de la vida.

Aprender sobre duelo

El concepto de duelo no solo se refiere a la muerte, planteaba Virginia Arredondo. “Es la frustración de cualquier expectativa importante. Y en la medida en que aprendemos a manejar el duelo nos convertimos en personas más resilientes y felices”.

En esta misión de multiplicar el mensaje que recuerde la importancia de atesorar los momentos bonitos vividos al lado de nuestros seres queridos, surge ‘Conversaciones necesarias’.

Un espacio que permite compartir las emociones y sentimientos comunes en quienes han perdido un ser querido. Además, se tratan temas cotidianos que contribuyen al bienestar emocional. Conversatorios organizados para grupos pequeños, guiados por expertos en psicología.

Después de la partida

Son tantas las interrogantes que nos quedan cuando alguien cercano muere, tantas las dudas, frustración y ansiedad por el futuro, que este aporte de la Fundación Blandino ha ayudado a muchas personas a seguir adelante. Porque cada persona es tan diferente como diferente será su forma de vivir un duelo.

¿Cómo será la relación con mi suegra, ahora que mi esposo murió?, ¿Cómo quiero que me despidan?, ¿Cómo planificar los gastos de ese momento?, ¿Y si no fui un buen hijo?, ¿Y si no despedí a mi esposa como ella quería? son algunos de los temas tratados en los conversatorios, preguntas a las que muchas veces le evadimos la respuesta, y que ahora el equipo de la Fundación Blandino ayuda a enfrentarlas.

¡Hasta el lunes!