Rubby Pérez y Venezuela: una relación de amor más allá de la muerte

Una bandera venezolana sobre el ataúd con el cuerpo de Rubby Pérez llamó la atención de muchos ciudadanos que siguieron la cobertura televisiva de la despedida del merenguero dominicano.

Otro detalle significativo: en el preludio de su muerte, Rubby Pérez realizó su último homenaje musical a Venezuela, país que lo acogió durante varios años de finales del siglo XX y en el que su pueblo le entregó tantos aplausos y convirtió sus merengues en favoritos de varias generaciones.

En esa fatídica presentación en la discoteca Jet Set, después de cantar una canción venezolana emblemática el artista preguntó: “¿Ustedes saben por qué yo le canto esa vaina esa Venezuela? Y respondió: “Venezuela es, sino el que más, uno de los países que más ha ayudado a República Dominicana en todos los tiempos, desde Simón Bolívar, amo ese país, gracias, este es su país también, si no le dan la residencia me avisan que que yo me caso con toditos”, expresó Rubby la madrugada del martes minutos antes de que el techo de la discoteca le cayera encima y apagara su voz.

Junto a él murieron al menos una docena de venezolanos y otros quedaron heridos, como la presentadora de televisión Elianta Quintero, quien posteó sobre la amarga experiencia vivida.

“Así quiero honrar tu vida. Con música, esa noche demostraste tu amor por mi amada Venezuela, país que te quiere y llora tu partida, tanto como nuestra hermosa República Dominicana. Te quería conocer, sin saber que iba a ser tu último concierto. Personas como tú no se mueren, se transforman, porque tu voz vivirá siempre con nosotros”, posteó Quintero.

El comunicador venezolano Marlon Rengel dijo a Listín Diario que "el pueblo venezolano está destrozado por tan lamentable noticia" ocurrida la madrugada del martes 8 de abril.

"Sentimos un profundo dolor, ya que Rubby Pérez fue uno de los hermanos dominicanos que más amaba a nuestro país, incluso en su último concierto en Jet Set dedicó unos minutos para cantarle a mi patria. Nuestro pueblo está destrozado por esta noticia".

SU SENTIR

“Me autodefino como dominico-venezolano”, llegó a decir el cantante dominicano, como testimonio de que el país suramericano era su segunda patria.

Rubby se escuchaba mucho en Venezuela, donde temas como “Volveré”, “Enamorado de ella” o “Buscando tus besos”, por mencionar algunos, eran obligatorios en celebraciones como bodas, resaltó el medio venezolano El Nacional.

Luego El Nacional resaltó: "Rubby Pérez tenía una relación cercana con Venezuela. Se presentó innumerables veces en el país y visitaba con frecuencia el programa de Venevisión Sábado Sensacional. Incluso participó en un episodio de Radio Rochela en sus primeros años de carrera".

“Recuerdo que en un programa llamado Sábado Sensacional un presentador, que se llamaba Amador Bendayán, cuando me vio cantar ‘Volveré’ me cedió un espacio del prime time y me dijo: ‘Yo quiero que tú digas con tu voz, con esa misma voz de ‘Volveré’, Sábado Sensacional sigue”, expresó Rubby al youtuber Junior Cabrera en una entrevista para su canal.

El cantante también recordó otra anécdota del cariño que le han dado los venezolanos que lo conmovió tanto que le sacó algunas lagrimas, resaltó El Nacional.

“Ellos tienen un mes que es el del artista venezolano, no sé si ahora será igual, pero antes era así, y en ese mes no tocan música de otro artista que no sea venezolano. Cuando lo anuncian (en radio), por ejemplo, (dicen) Oscar D’León, tal tema, talento nacional… Y cuando yo voy (dijeron) Rubby Pérez, ‘Volveré’, talento nacional, yo dije: ‘Dios mío’. En una emisora en Caracas yo oí eso y de ahí en adelante dije ‘el pueblo de Venezuela va a tener mi corazón para toda la vida”, manifestó al canal 10 Preguntas de Junior Cabrera.