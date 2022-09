Brillar sin apagar la luz de los demás...

Ana Mercy Otáñez

Santo Domingo

Llevo muchos años trabajando en distintas áreas de los sectores público y privado. Me he encontrado con todo tipo de personas. Hombres y mujeres que me han marcado de tal forma, que unos se han convertido en fuente de inspiración y soporte de mis sueños, mientras otros, me han enseñado a usar la vía contraria de la vida, para nunca ser como ellos.

Creo fielmente que es una “Diosidencia” las personas con las que coincidimos laboralmente, pues estas tienen un propósito en nuestro camino, unas se convierten en amigos, mediante el trajín para alcanzar objetivos y metas, y otras en familias por la solidaridad que nos envuelve.

Pero como en la vida está también “lo no tan bueno”, hay quienes contagian todo ambiente con su odio, mal genio, envidia y aburrimiento, apostando al fracaso de los demás. Aquí es donde debemos saber elegir, a los que llegan para sumar y multiplicar, desechando a quienes restan o dividen…

Hay gente buena

Trabajo desde muy joven, esto me ha permitido mantener un amplio círculo de compañeros de trabajo, muchos de las cuales, han jugado un papel importante en mi vida, unos han sido ángeles mandados por Dios, que me han ayudado a crecer y a desarrollarme; otros enviados del maligno, capaces de cualquier cosa.

He tenido a quienes se han convertido en agentes de transformación, también he lidiado con psicópatas que hacen lo imposible por escalar a costa del esfuerzo ajeno. Y hemos sobrevivido! Los mejores son los que combinan la buena crianza con los dones divinos, están revestidos de seguridad, y con sus acciones dejan huellas profundas y positivas, ven en los demás aliados y no rivales, entonces son entes que motivan a dar la milla extra en todo. Son personas que no necesitan apagar la luz de nadie para brillar.

Somos únicos

“El Sol sale para todos”. Y su luz nos alcanza a todos… El talento con el que llegamos a este mundo nos hace únicos y diferentes y eso basta para ir por la vida sin arruinar la de los demás. Pero parece que, en lo laboral, pocas personas dieron esa lección y hacen lo imposible para arruinar el vuelo individual de los demás.

Aún me pregunto: ¿Cómo es posible que en estos tiempos tan avanzados existan seres humanos tan perversos? La vida es y por siempre será un “Boomerang” se podrán salvar de una, pero no de todas, no olviden que sus hijos vienen detrás… nada es tan satisfactorio que ir a nuestro paso, sembrando para poder cosechar, porque hay decenas de formas de ser una heroína sin tener necesariamente que llevar una capa.

Con Dios!