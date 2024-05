Mujer llevó su bebé a un concierto de Aventura

Miles de fanáticos en una presentación de Aventura en Estados Unidos se llevaron, junto a los músicos, una gran sorpresa al ver a un infante como parte del público.

El grupo tuvo que detener su concierto tras percatarse de la presencia de un niño en brazos de su madre entre la multitud. Sin embargo, la mujer tomó con humor que su hijo causara euforia y lo mostró con emoción.

"Espera, espera, porque he estado bebiendo esta noche, ¿eso es un bebé?", preguntó Romeo Santos, líder de la agrupación, con total asombro.

"Dios mío, felicidades. Bendiciones", dijo Santos.

A raíz de la osadía de la admiradora de los bachateros dominicanos, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Y es que algunos acusan de irresponsable a los tutores del bebé, aunque otros señalan que no hay mejor lugar que cerca de los progenitores.

"Demasiado irresponsable di no tienes quien los cuide no va para el concierto punto quieren vivir su vida no tengan hijos", "Que irresponsable es esa señora a esa bebé le puede doler sus oídos, si un adulto no aguanta que será un bebé", "Ese baby se ve que está acostumbrado al alboroto, hasta se ríe", "Los padres en el concierto y el bebé con sus padres, todos felices", dicen los usuarios de redes sociales.

Aventura se encuentra de gira con su "Cerrando ciclos tour", que llegó el 11 de mayo a Houston, Texas, continúa este 16 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, el 20 de mayo en Sacramento, California, para posteriormente recorrer otras ciudades estadounidenses, canadienses y europeas.