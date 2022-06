United Brands y Sambil se unen para celebrar a los padres

Santo Domingo

Con la finalidad de celebrar por el mes de los padres, United Brands y Sambil, por primera vez, aúnan esfuerzos para darles el regalo y reconocimiento que ellos se merecen.

Una alianza estratégica entre ambas marcas dará paso al Drink Hunters Pop Up Store, una tienda de bebidas del portafolio de United Brands y Beers and Co. con más de 50 marcas de la más alta calidad.

Vodka Beluga, Whisky Ballantines, Champaña Taittinger, hasta cervezas de prestigio internacional como la japonesa Asahí, la belga Duvel, holandesa Heineken y la americana artesanal Blue Moon. Ofertas especiales, arreglos personalizados y kits de regalos listos para llevar, estarán disponibles en la tienda.

Como parte de la agenda del Drink Hunters Pop Up Store se realizarán cabo cuatro Gran Catas para Papá, impartidas por el embajador de marcas de United Brands, Edwin Castillo, sommelier, mixólogo y cocktail developer.