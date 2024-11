Jenny Blanco tendrá que repetir el proceso para congelar sus óvulos

Jenny Blanco anunció que deberá someterse una vez más al proceso de congelación de óvulos o criopreservación de ovocitos, método que permite a las mujeres preservar su fertilidad para un futuro.

Fue en el programa "Noche de Luz" que Blanco dio a conocer que repetirá el procedimiento tras realizarlo en octubre por primera vez: "Tendré que repetir el proceso. Porque se extrajeron solo cuatro óvulos hábiles para ser fértiles... tendrían que ser por lo menos entre nueve y diez".

Se recuerda que la comunicadora admitió en una entrevista con periodistas de LISTÍN DIARIO que estaba arrepentida de esperar estar en una relación perfecta para comenzar a procrear.

Blanco estuvo casada desde el año 2016 hasta el 2020 con el empresario ítalo-colombiano Antonio Bendek, a quien considera un gran amigo y quien "habría sido un excelente padre aunque no estuviéramos juntos".

"Es que yo siempre he querido tener una relación perfecta para tener un hijo y ese ha sido mi error y por eso lo he ido postergando tanto y lo he esperado tanto y yo entiendo que ese tiempo, en ese momento, por lo menos un niño o una niña… yo sería muy feliz de haber tomado esa decisión", explicó.