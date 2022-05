Yilaidis Villalobos y Mario García unidos por amor y vocación

Santo Domingo

El amor entre Yilaidis Villalobos y María Cáceres nació cuando eran estudiantes de odontología. Dos extranjeros cursando la carrera en República Dominicana y al día de hoy son doctores y se han convertido en los preferidos de las celebridades internacionales al momento de cuidar lo más hermoso en su rostro: La sonrisa.



Coincidencialmente, desde temprana edad, Yilaidis y Mario estaban convencidos de querer convertirse en doctores, por eso entraron a la universidad enamorados de la carrera, sin imaginar que, además, encontrarán el amor de sus vidas.



Villalobos dice sentirse bendecida cada día, de poder levantarse y saber que irá al consultorio a hacer lo que más le gusta. Sin duda alguna, el esfuerzo que realizó no fue en vano. La oriunda de Cuba tuvo que desprenderse de su hijo durante unos años para lograr su gran sueño de ser dentista.



Mientras que el doctor García Cáceres, oriundo de España y proviene de una familia de dentistas, desde pequeño reflexionaba acerca de lo que quería ser de por vida. Su claridad le permitió salir de sus fronteras para incrementar sus estudios en la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana, donde conoció a su futura esposa, la doctora Yilaidis Villalobos.



Ambos están ejerciendo en Estados Unidos donde han logrado recuperar la confianza y transformar las vidas de famosos que hoy lucen su mejor sonrisa. No es por casualidad, que estos odontólogos son los preferidos de las celebridades, y es que nadie quiere ver a su estrella favorita con malformación en los dientes o enfermedades bucales.



A Mario y Yilaidis la vida les ha sonreído ya que han logrado posicionarse dentro de los mejores doctores del mercado internacional con Dental Fitness Clinic, y a la vez han podido construir la empresa más importante, que es la familia.







Amor entre colegas



Para los que no creen en el amor a primera vista, es mejor que lean la historia de Yilaidis y Mario, intercambiaron miradas logrando hacer uno de los vínculos más significativos para sus vidas. El doctor estaba finalizando sus estudios cuando la conoció. Le impactó ver una mujer independiente y soñadora, quién para ese entonces era una estudiante de odontología.



La esencia de la mujer cubana terminó por cautivar al español quien para ese entonces estaba residenciado en el país caribeño, al poco tiempo de comenzar su relación, se mudaron a los Estados Unidos. Es importante destacar, que Yilaidis vivía en USA antes de mudarse a República Dominicana. Donde procreó a su primogénito.



La pareja de dentistas tuvo la visión de observar las oportunidades que podían disfrutar al hacer vida en un país comercial como lo es Estados Unidos que le permitiera, además de ejercer su profesión con vocación, cumplir sus anhelos de crear una clínica sustentable en el ámbito de la salud dental y gracia a Dios lo pudieron lograr.