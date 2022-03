¡Vuelve la caravana Celeste por la vida, la familia y la nación!

Fanny Santana

Santo Domingo

Ya se percibe el entusiasmo en la población con el anuncio de la segunda caravana ‘Celeste por la vida, la familia y la nación’.

“No puede haber familia si no hay vida y no puede haber nación si no hay familia”, es la consigna que teñirá de azul la capital del país y otras ciudades del interior.

Todos unidos el sábado 26 de marzo, partiendo desde el Estadio Quisqueya a las 2:00 de la tarde y concluyendo en el Congreso Nacional a las 7:00 de la noche. Será una noche inolvidable.

Monseñor Ozoria Acosta

Los organizadores ponen en relieve que la defensa de la vida, la familia y la soberanía están por encima de todas las cosas, así como los fundamentos que dieron origen a la Trinitaria de Duarte. A esto se suma el Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria Acosta, quien exhortó a todos los miembros de la Iglesia católica a participar de dos eventos en el mes de marzo: la gran caravana ‘Celeste por la vida’ y la campaña de oración ‘40 días por la vida’, a través de la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida, de la Arquidiócesis de Santo Domingo

Los laicos comprometidos

Me encanta ver cómo tantas organizaciones se unen hacia un mismo ideal, caminando juntos por la defensa de la vida como el Foro de Mujeres en Defensa de la vida y la Familia (Fomudevi), que encabeza la querida y comprometida abogada Damaris Patrocinio, Omayra Álvarez, directora de Jucum Santo Domingo, Acción Cristiana, la Iglesia Católica, Evangélica y organizaciones de la Sociedad Civil.

Todavía hay esperanza, son tantas las personas que están trabajando como hormiguita por la familia, el núcleo más importante de la sociedad y la cual debemos cuidar y defender.

Conociendo la historia

Hace ya 30 años, nace en República Dominicana el Movimiento Provida, siendo los protagonistas un gran equipo de actores que han jugado un papel muy importante en este tema. Quiero mencionar entre ellos a los señores: Vivian y Alfonso Aguayo; Jhon Seybel, Yoly y Luis García; Josefina y Valentín Carrero; Roque Napoleón Muñoz; Mercy y Justo Avilés. Así como por los mexicanos Mary Carmen e Ignición Ibañez.

A raíz de esta labor, se realizó el primer Congreso Interamericano por la Vida y la Familia en la Casa San Pablo, Santo Domingo, donde ofreció las palabras de apertura nuestro amado Cardenal, Nicolás de Jesús López Rodríguez.

¡Dios con nosotros!