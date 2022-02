Los estilismos más acertados de la ceremonia de Rendición de Cuentas 2022

Eddy Gómez

Especial para Listín Diario

Sin duda, el gabinete del Estado se ha caracterizado por llevar un impecable impacto de imagen en los eventos más importantes.

Destacamos en este análisis, que esta ceremonia no es un evento de moda, por lo que los puntos a considerar no son precisamente que tan “in” o “out” están los looks, sino qué tan adecuadas al protocolo lucen las distintas personalidades.

Raquel Arbaje: Estilismo general correcto al evento, interesante corte de las piezas, un tono negro intenso ideal. Accesorios bien cuidados y armónicos al resto del look. Diseño de Michelle Reynoso.

Raquel Peña. Exquisita inspiración con aires de Jackie O; escote ligeramente abierto con solapas superiores cortas, llevada con mangas al tres cuarto y un ligero corte princesa. El largo ideal de falda lo vemos en este look tanto para su estatura como para el tipo de actividad, cada detalle se adecuó al estilo, silueta corporal y hora del evento. Diseño de Luis Domínguez.

Juliana O´Oneal. Ha comprendido a la perfección su nuevo rol diplomático, dejando de lado en apariciones públicas sus acostumbrados looks para escenarios artísticos. Un exquisito vestido corte recto con hombreras expuestas de líneas rectas, un escote muy bien manejado de poca profundidad muy adecuado al protocolo. Destacando en el look final su cabellera en aspecto natural perfectamente estilizada en un semirecogido, llevando un mensaje poderoso de que las rizadas también pueden ser elegantes.

Charlene Canaán. Luciendo igual que Juliana un diseño de la dominicana Michelle Reynoso, en esta oportunidad destacamos un escote de efecto “retro” armonizado con mangas sutilmente aglobadas en la zona inferior que a su vez permiten el protagonismo de la silueta y mantiene la elegancia en los detalles. Un maquillaje Perfecto a la ocasión y un look final moderno pero a nivel protocolar correcto.

Carolina Mejía. Caracterizada por su simpleza “Elegancia Effortless” llevó un corte de cuello alto, con mangas tres cuarto con doble satinado, complementada con una falda corte recto y accesorios perlados. Diseño de Ana + María Store.

Marianne Cruz. Vestido- chaqueta, un híbrido interesante de solapas alargadas satinadas con accesorios bien cuidados y maquillaje perfecto en tonos neutros. A pesar de su posición de conductora que le permitía un perfil más artístico, su adecuación fue ideal y muy bien vista. Diseño de Yeimi Atelier.