Un encuentro por el bienestar de madres y niños dominicanos

Miami

La doctora Angélica Floren, directora de Dominican Foundation for Mothers and Infants inc. (DOFMI) organizó un encuentro pro recaudación de fondos, en el Hotel Thesis, de Coral Gables, en la ciudad de Miami.

Durante la actividad solidaria, Floren hizo una reseña de las acciones que la DOFMI ha desarrollado en República Dominicana desde hace 27 años, haciendo hincapié, especialmente, en los 10 años más recientes, dedicados a la salud de madres y niños de comunidades vulnerables del país.

Los fondos serán invertidos en equipos médicos, con el objetivo de dar empuje a los nuevos programas y a fortalecerlos existentes.

A la actividad, que fue transmitida a través de Zoom para los residentes en República Dominicana, asistieron miembros prominentes de la colonia dominicana en la Florida, así como el equipo de médicos de la Universidad de Miami, quienes dan soporte y consejería científica de los programas de la Fundación.