Redacción Sociales

Santiago

La cadena de hoteles Wyndham Hotel Group, alcanza un nuevo hito en su política de expansión internacional. Esta vez logra entrar a República Dominicana de la mano de Grupo De Valle y un conjunto de inversionistas, creando la primera red nacional de hoteles con la marca Súper 8 by Wyndham con estándares americanos.

Con la presencia del presidente, Luis Abinader Corona, quedaron iniciados los trabajos del proyecto turístico, que tiene como responsables a las Familias Santana Bonetti, Rodríguez Vela y Estrella Ramia en calidad de inversionistas que apuestan por el crecimiento y desarrollo nacional.

El Super 8 by Wyndham Manzanillo cuenta con un presupuesto aproximado de inversión ascendente a los USD$4,500,000.00, y está diseñado en un lote de terreno de cinco mil metros cuadrados, según explica un material de prensa.

Durante el acto, Edward del Valle en representación de Wyndham expresó su agradecimiento por haber “encontrado el liderazgo ejemplar para hacer que esto suceda para Wyndham.

Según explicó los dos hoteles a construirse en la zona (Super 8 by Wyndham Manzanillo y Super 8 by Wyndham Monte Cristi), están diseñado de cuatro pisos cada uno, con un estimado de más de 100 habitaciones, a los que se le suman amplios espacios comerciales, cafetería, para mayor facilidades a los visitantes.

Jaime Santana Bonetti, presidente de Súper 8 by Wyndham dijo “El Cibao es la cuna de la industria nacional y que, por lo tanto, no es casualidad que esta región sea la de mayor pujanza económica, pues, su innegable crecimiento obedece, entre otros motivos, a la visión innovadora de los empresarios de la zona, quienes no han medido los esfuerzos en aras de conseguir el progreso y el desarrollo, no sólo de la región sino del propio país”.

La intención es, según Santana Bonetti, darle la mano a esta región y hacer la mejor de las sinergias para impactar significativamente a un territorio bendecido por su gente, por su enorme potencial geográfico pero que necesitaba la mano amiga de un grupo de emprendedores, optimistas y experimentados hombres y mujeres que han decidido construir una historia de sueños para convertir a Manzanillo Montecristi en un destino que definitivamente hay que conocer.