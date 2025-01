Comandante del Ejército "no conoce" un pandillero haitiano que haya sido apresado en RD

Pese a los apresamientos de haitianos y que han sido entregados por la Dirección General de Migración (DGM) a las autoridades policiales de Haití, el comandante general del Ejército de República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez, dijo que no conoce el primer pandillero reconocido por el vecino país que haya sido arrestado de este lado de la isla caribeña.

“Yo no conozco y de eso le puedo hablar con autoridad, yo no conozco el primer pandillero reconocido por autoridades haitianas que haya sido apresado en territorio dominicano, yo no lo conozco”, afirmó el comandante.

A su vez, Iván Pérez alegó que con frecuencia algunas autoridades acostumbran a decir que han capturado pandilleros y recalcó no conocer un caso similar.

Pese a algunos imprevistos presentados en la zona fronteriza entre Haití y República Dominicana, el comandante indicó que están pendientes de la situación en la frontera y así como de las denuncias de robo de ganado, cuyos propietarios han agradecido al Ejército el haber recuperado sus bienes.

“Yo diría que, en el marco de la situación de inseguridad que vive el vecino país, a las fuerzas armadas de República Dominicana lo que hay que hacer es felicitarlas, porque hasta este momento no ha habido ningún incidente que los dominicanos tengamos que lamentar”, dijo Pérez, quien enfatizó además que es imposible que en una frontera no ocurra algún evento, y sobre todo tomando en cuenta la situación del vecino país.

Detenidos por tráfico

El comandante general del Ejército Dominicano, Jorge Iván Camino Pérez, destacó que han superado las 200 las personas que han sido presentadas al Ministerio Público por tráfico de indocumentados haitianos.

“Superamos ya los 200, debemos de llevar 220, 230 personas detenidas y presentadas al Ministerio Público y hemos obtenido del Ministerio Público un apoyo total; estamos trabajando junto a migración y junto a otras autoridades en el manejo de los temas que tienen que ver con la migración irregular hacia territorio dominicano”, dijo.

El alto mando militar expresó que generalmente son dominicanos los detenidos por el tráfico de extranjeros, y que además se han evidenciado casos de haitianos, pero que tristemente son ciudadanos dominicanos los que se dedican a esa práctica en su mayoría.

Recorrido

El comandante general del Ejército de República Dominicana recorrió la zona fronteriza de Sur a Norte, iniciando en Pedernales y culminando en Dajabón para supervisar y motivar a las tropas a continuar con el trabajo y protección que llevan a cabo en la frontera.

Camino Pérez dijo que el fortalecimiento de la frontera es permanente, y que cada vez que vienen a la frontera vigilan, observan las condiciones en que se encuentran los puestos y el destacamento fronterizo, así como ver las necesidades de los soldados. Además, enfatizó que la frontera está tranquila.