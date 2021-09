La historia detrás del estilismo de las celebridades

Eddy Gómez

Especial para Listín Diario

Santo Domingo

Analizar la alfombra de la Gala del Museo Metropolitano de Arte de New York no es cuestión de “gustos” o una simple opinión de “me gusta” o “no me gusta”, esta puesta en escena es una de las más complejas para emitir juicios y valorizarlas ya que trae consigo un código de vestimenta establecido; y no uno simple, una temática que para entenderla se debe adentrar a un contexto histórico, cultural y sociológico. Esta edición fue ‘In America: A Lexicon of Fashion’.

Jennifer López

Mi gran favorita de la noche en una estética "American cowboy" detalles cuidados a la perfección, un estilismo impecable y apegado totalmente a la temática. Un diseño de Ralph Lauren, un ícono en la moda americana.

Eiza González

Apegada a la estética Glam del viejo Hollywood en un tono patriótico, modernizando el estilismo con asimetrías y juegos visuales, totalmente acertado para la temática de la gala.

Barbie Ferreira

¿Hay algo más americano que el Charleston? Evocando los años 20 en un diseño seductor con el clásico movimiento de este baile pero esta vez plasmado en perlas ¡súper temático!

Kim Petras

Interesante propuesta de peinado, el print del vestido evoca ese sentimiento “hogareño" del sur de Estados Unidos sin embargo, el “accesorio" colocado en frente me parece literal e innecesario en el look.

Jeremy O. Harris

USA es diversidad, y en esta temática se dio la oportunidad de demostrarlo, aquí un look más asociado al “Ghetto afroamericano", los accesorios dieron el toque final: Coat de color brillante, peinado trenzado y claro, el cigarro no podría faltar.

Ciara

Un look inspirado en el fútbol americano con un giro más glam en textil metalizado con un color brillante, cada detalle cuidado y en armonía: el bolso es un elemento destacable que le suma bastante al look final, otro peinado hubiese dado la oportunidad de exhibir mejor la espalda

Emily Blunt

Muchas de las “divas actuales" inspiraron su look en las divas del viejo Hollywood, esta interesante propuesta basa su diseño en un icono gráfico clásico de la cultura americana "Las estrellas" un interesante juego de texturas que mezcla transparencias, flecos metalizados y muchos brillantes ¡espectacular!

Storm Reid

Innecesario, de mal gusto, alejado de la temática, a veces es mejor lucir un outfit neutral, y evitar caer en lo poco interesante.

Simone Biles

Exceso de información visual, detalles poco favorecedores para su silueta (cuello muy alto, aretes muy largos, volumen innecesario en el peinado) y lo demás... se aprecia

Lee Chae-rin

Aquí es un excelente ejemplo de lo que trata este año el MET; una silueta característica de kimonos japoneses en textil de mezclilla (que a pesar de tener sus inicios en Francia, se popularizó en los Estados Unidos luego de la guerra fría).

Kendall Jenner

Otra inspiración de la época dorada de Hollywood en una musa eterna Audrey Hepburn llevada a la alfombra actual, lo más interesante de este look es que sigue manteniendo el estilo de Kendall y está regido por el código de vestimenta.

Lupita Nyong'o

Otra propuesta en mezclilla (comúnmente asociada a la estética vaquera originaria de USA) esta vez estilizada de una forma más glam en siluetas ultrafemeninas y armonizada con brillantes, me hubiese encantado ver esta propuesta contrastada con blanco, hubiese aportado más luz a su piel.

Camila Cabello

Una estética muy vista durante la alfombra fue el estilo disco, emblemático de los años 70 en los clubes de New York ¿Recuerdan Studio 54? Glamour, desenfreno, joyas y mucho brillo, aquí los vemos en un tono de púrpura con un beauty general característico de la época.

Lourdes León

Nuevamente vemos inspiración en los iconos de moda que marcaron épocas; Lola, la hija de Madonna evoca claramente a Cher, en un look rosa con detalles cristalizados, ¿es Cher símbolo de USA? ¿De moda? Por supuesto, imposible rememorar los 60-70-80 sin mencionarla.