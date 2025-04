Cómo nacieron las canciones más emblemáticas de Álex Bueno

La influencia de la música española es notoria en muchos de los éxitos de merengue de los 80’s.

Uno de los que no niega haber recibido inspiración de flamenco para formar su extenso repertorio es Alex Bueno, quien en una entrevista con Junior Cabrera confesó que la canción "Qué cara más bonita" originalmente pertenece a Chiquetete.

Asimismo, el artista dominicano también mencionó la balada "Me va, me va", de Julio Iglesias, que fue versionada en merengue por el maestro Manuel Tejada.

"Tú sabes que Bienvenido (Rodríguez) tenía un ojo biónico, son muchos temas españoles, Chiquetete, y yo grabé varios de Chiquetete, todos los merengueros grabamos temas de Chiquetete", afirmó.

Otros éxitos versionados: "La Radio", "Amor divino" y "Esa pared", de Leo Dan, "Hijo de Yemayá", inspirado en el tema con el mismo nombre de Ismael Quintana, y "Colegiala", un cumbia interpretada por primera vez por el grupo peruano Los Ilusionistas.

FAMILIA

Nació en el Centro Médico Corominas Pepín en Santiago de los Caballeros, pero creció en San José de las Matas, donde vivía con sus padres, maestros de música, que lo criaron en un ambiente musical.

Cuando Alex Bueno vivía en Nueva York en los años 90, se casó con una prima segunda, con quien tuvo su primera hija.

"Bienvenido me metió en el Sheraton de New Jersey, no me dejaba ir a Manhattan porque yo no era fácil, entonces en ese hotel sin salir, solamente comer y dormir para descansar la voz, con lo cual estoy de acuerdo, pero no me gusta estar encerrado", contó sobre el origen de "Esa mujer".

Así fue cómo el cantante se escapó a ver a su novia y nació el icónico merengue.

Actualmente está casado Sara Arias y tiene cinco hijos y cinco nietos.

INICIOS

Alex Bueno aseguró en una entrevista con Silvio Mora que sus tíos paternos tienen grabaciones donde se escucha cantar con apenas 3 años de edad y su madre le enseñó a tocar guitarra a los 6 años.

De manera profesional inició con la agrupación de Fernandito Villalona y la Orquesta Liberación luego de ganar a los 14 años un festival organizado por Wilfrido Vargas para encontrar el sustituto de Sandy Reyes.

CURIOSIDADES

Juan Luis Guerra y 440 participaron en el coro de algunas canciones de Alex Bueno, entre ellas "Quién te riza el pelo" y "Jardín prohibido".