Los talentos del vestuario de Premios Soberano 2021

Santo Domingo

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) y la Cervecería Nacional Dominicana (CND), continúan comprometidos con la reinvención de Premios Soberano, llevando a escena un reconocimiento cargado de oportunidades para el talento local.

En un encuentro realizado en el restaurante Nacan, de la Ciudad Colonial, los organizadores del galardón resaltaron la labor del grupo de diseñadores, maquillistas y estilistas dominicanos, quienes tendrán la responsabilidad de vestir a los artistas que brillarán la noche del 15 de junio próximo.

Los diseñadores son: Giannina Azar, Hippólito Store, Leonel Lirio, Luis Domínguez, Leonardo´s Fifth Avenue, Wilson Alcequiez, Calpo Atelier, Karlos Núñez, Joel Reyes, Harold Jiménez, Bride To Be, José Jhan y Jorge David. En la asistencia de confección estarán Nuri Nova y Lina Almánzar.

Un poco más

La dirección de maquillaje es de Elis Mesa y Massiel Nina Make Up Artist; peluquería, Lucy Perrone; coordinación de estilismo, Sócrates Mckinney, Luis Menieur y Radhamés Espíritu, con la asistencia Jonathan Sánchez y Fidel Cabrera.