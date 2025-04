La energía eléctrica en Puerto Rico se ha restablecido en un 47 %

LUMA Energy, empresa a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico, informó este jueves de que ha restablecido el sistema al 47% de sus abonados, tras el masivo apagón del miércoles que dejó a oscuras la isla.

Según detalló LUMA en su página web, un total de 689.651 clientes cuentan con el servicio eléctrico, equivalente al 47 % de sus abonados, mientras la red continúa fortaleciéndose tras la caída total a las 12.38 (16.38 GMT) del miércoles.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo en una rueda de prensa hoy que la caída del sistema fue producto de "una serie de fallas de transmisión y distribución" por exceso de vegetación en alguna línea del área sur de la isla, según la investigación preliminar de los responsables de la red.

El próximo paso que tomarán los operadores del sistema será conocer por qué el sistema no se protegió de caerse y mantenerse operando.

"El asunto de vegetación, si fuera el caso, tenía que ser predecible. Hay que ver los eventos que provocaron la caída del sistema", indicó González en la conferencia junto al 'zar' de Energía, Josué Colón, exdirector ejecutivo de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica.

González dijo, además, que a diario un helicóptero de LUMA Energy da un patrullaje aéreo por todas las líneas de transmisión para ver que estén limpias.

"Esto para mí es inaceptable", afirmó González sobre el apagón, al tiempo que dijo que Puerto Rico no puede acostumbrarse a que "por una simple rama que toque el sistema se vaya la luz".

El último apagón general ocurrió el pasado 31 de diciembre, en vísperas de Año Nuevo y dos días antes de que González jurase como gobernadora.

González prometió durante su campaña electoral solucionar el problema eléctrico en la isla e, incluso, cancelar el contrato a LUMA Energy, algo que no ha hecho y que sigue despertando críticas.

Al momento del apagón del miércoles, la gobernadora se encontraba de vacaciones fuera de Puerto Rico, pero decidió regresar a la isla para atender la emergencia.

"Todo lo que quiere Puerto Rico es que tengamos luz. Estamos en un fin de semana festivo. No hay excusa que satisfaga que no tengamos luz. Yo heredé un sistema eléctrico deficiente y no tengo dudas en que lo vamos a resolver", subrayó.

Colón, por su parte, detalló que los operadores del sistema intentarán aumentar el porcentaje de abonados con luz al restablecer las operaciones en las unidades 1 de combustión o 3 de vapor de Ecoeléctrica, la unidad 6 de Costa Sur y mañana, viernes, la 2 de AES.

"Deben estar añadiendo 700 megavatios, lo que provee capacidad para atender la totalidad de los clientes para el fin de Semana Santa", aseguró.

El apagón también provocó el corte del suministro de agua en varias zonas, aunque ya en esta jornada más del 80 % de los clientes contaban con el servicio.