El féretro del príncipe Felipe, una pieza fabricada hace más de 30 años

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

El funeral del príncipe Felipe se realizó este sábado 17 de abril, tras ocho días de su lamentable deceso. No hay duda de que fue un hombre planificado. Pareciera que todo lo tenía bajo control. Siempre insistió en que no quería grandes complicaciones cuando muriera, quizá por este motivo cada detalle de su funeral fue seleccionado por el mismo, por lo que no es de extrañar que también dedicara tiempo para el diseño de su ataúd.

El féretro se fabricó al mismo tiempo que el de la reina Isabel II, hace más de 30 años. Según la tradición real británica, está hecho de roble inglés y revestido con plomo. Fue suministrado por Leverton & Sons, la funeraria de la familia real que se remonta al siglo XVIII.

Los ataúdes reales usan plomo como revestimiento para mantener la humedad fuera y preservar el cuerpo por más tiempo. Aunque el duque de Edimburgo algún día será enterrado junto a su esposa en la capilla conmemorativa en Frogmore Gardens, su cuerpo yacerá en la Bóveda Real hasta que ocurra la muerte de la monarca.