El impecable atuendo de Kate Middleton para despedir al príncipe Felipe

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

La reina Isabel fue precisa al señalar el protocolo de vestimenta para asistir al funeral de su esposo, el príncipe Felipe. Morning Coat with medals or Day Dress, es decir, chaqué o traje con medallas y vestido de día en color negro.

Kate Middelton cumplió con lo establecido. La esposa del príncipe William, hijo mayor del príncipe Carlos, eligió un abrigo negro de Roland Mouret y falda, con un elegante lazo en el escote.

Se trata de una pieza que ya había utilizado en 2018 durante el Royal British Legion Festival of Remembrance.

Con mascarilla, zapatos en tejido de antelina, tocado con velo y bolso de mano también en color negro, el atuendo respetó el riguroso luto. Kate, además utilizó medias panty hose en color negro tal como manda la etiqueta que refiere cubrirse la piel para actos religiosos solemnes de esta naturaleza.

Las joyas

Para complementar su vestuario, la duquesa de Cambridge escogió una pieza con historia y significado: la gargantilla de perlas perteneciente a la colección de Isabel II que llevó por primera vez en 2017 para asistir a la cena de celebración por las bodas de platino de la Reina y el duque de Edimburgo.

Esta joya es muy especial para la soberana, porque fue fabricada por petición propia a partir de perlas cultivadas fruto de un regalo del gobierno japonés, con un broche de diamantes en forma de lágrima.

Kate Middelton también llevo aretes de perlas, la misma combinación que Diana de Gales escogió cuando le tocó lucir la gargantilla. Un moño bajo y maquillaje discreto fueron coherentes con la sobriedad del atuendo y del momento.