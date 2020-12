Cynthia Díaz-Cohén y su propuesta minimalista para una covidianidad efectiva

Celeste Pérez

Santo Domingo

Millones de personas en todo el mundo han tenido que cambiar sus hábitos y adaptarse a la nueva realidad que impone el tiempo de pandemia provocado por el Covid-19.

Ahora se hace necesario pasar en el hogar más tiempo que el acostumbrado, e incluso establecer un espacio para el trabajo a distancia.

Pero, ¿está tu casa preparada para la covidianidad?

Para Cynthia Díaz-Cohén, fundadora y directora de la firma de arquitectura Zimplia, la covidianidad demanda más que nunca que los hogares provean las condiciones para que los que viven en ellos no se sientan incómodos ni atrapados, sino que, por el contrario, puedan elevar significativamente su sensación de bienestar.

“Las horas que pasamos ahora en casa se han hasta triplicado, sin embargo, si contamos con los elementos, colores, estilos y organización adecuada, podemos mantenernos serenos y relajados, pero al mismo tiempo productivos y efectivos si tenemos también que trabajar desde ahí”, asegura Díaz-Cohén.

La experta, que cuenta con un máster en facility management y 15 años de carrera, se declara una promotora del minimalismo y de lo que llama el estilo Zimplia, que consiste en realzar lo esencial y descartar lo que está de más, deshaciéndose de cargas innecesarias que saturan y complejizan una vida que de por sí ya es complicada. En cambio, propone una vida práctica, elegante y eficiente.

Aquí sus recomendaciones

Escoger en mayor proporción colores neutrales, los blancos, cremas, grises, azulados. Es la gama que ofrece más relajación y más paz, y permite que puedan añadirse colores más brillantes de manera puntual para personalizar los espacios.

Escoger mobiliario con materiales y terminaciones que sean de fácil mantenimiento, que no se deterioren en el tiempo ni se manchen fácilmente. Esto ahorra tiempo al limpiarlos y además se mantendrán bellos a pesar del paso del tiempo.

No tener objetos meramente decorativos. Entran dentro de lo que los financieros llaman gastos hormigas, y llenan el espacio innecesariamente, guardan sucio, y distraen de las cosas verdaderamente importantes.

Cuida la luz, aprovecha la entrada de luz natural durante el día, no solamente es agradable, sino que tiene beneficios físicos y psicológicos, como mejor producción de vitamina D, y favorece el ciclo circadiano con lo que se regulan los patrones de sueño y hambre.

Cuida también la luz artificial. Es importante poder tener la luz adecuada, en cuanto a color y cantidad en cada espacio.

Mientras más espacios de almacenamiento más almacenarás. Los muebles con gavetas y huecos son muebles que invitan a la acumulación y al polvo.

Elige también mobiliario que se integre bien a los demás espacios. Por ejemplo, que las sillas del comedor también te auxilien en la sala o la terraza y viceversa.

No le temas a las paredes claras por que se ensucian, ya el mercado ofrece una alta gama de calidad y variedad en las terminaciones, que facilitan su mantenimiento y se adaptan a la mayoría de las necesidades.

En la cocina no es necesario tener tantos utensilios, piensa cuáles son los que usas todos los días y varias veces al día y esos ubícalos a la mano de fácil acceso y que no perdamos tiempo ubicándolos, la mayoría de las cosas no las usamos porque nos pesa bajarnos a la profundidad de un gabinete para buscarlo.