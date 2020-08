Rosa Tavárez: Guerrera del tiempo

Ivelisse Villegas

Santo Domingo, RD

A Rosa Tavárez le entristece ver cómo la humanidad ha tenido que transformarse para seguir viviendo durante la pandemia de Covid-19. Ella se une a los resilientes y cambia su diario vivir creando los medios para expresarse a través de lo que sabe hacer: pintar.

‘’La importancia que ha tenido y seguirá teniendo el arte y sus manifestaciones se ha basado en las representaciones y emociones expresadas por los artistas en las épocas difíciles que les ha tocado vivir’’, dice.

Como ser humano, la artista es de temperamento aguerrido y no le teme a nada.Cuando otros no se atreven, ella lo hace, para reiterar su esencia de mujer segura y vencedora de los desafíos que se impone.

Cuando habla de su obra, la define como vanguardista sin enmarcar el contexto de su creación. Confiesa que se ha pasado la vida experimentando todas las formas, símbolos, estilos y la constelación de signos que giran alrededor del cosmos.

‘’Se trata de un abanico estilístico que busca lo desconocido. Trato siempre de encontrar respuestas a lo que se llama arte moderno, es decir, lo contemporáneo, el significado de tres dimensiones. En mi obra todo es al azar, paradoja y símbolos existentes que se colocan por encima del lenguaje plástico. Por esa razón, el discurso de la traducción es siempre el mismo’’, confiesa.

La retórica de la artista, motivó a los directivos del departamento cultural de la dirección de Diplomacia Especializada, del Ministerio de Relaciones Exteriores a presentar el documental virtual ‘Promoción de nuestra Cultura’, en la embajada Dominicana en Italia. En él se presentó el perfil artístico de la dama dominicana.

Recorrido virtual

Rosa Tavárez es una artista oriunda de Santiago de los Caballeros. Es considerada maestra viviente de las artes. Inició sus estudios en su ciudad natal, bajo la tutela de Yoryi Morel. Luego se traslada a Santo Domingo a perfeccionarse en la Escuela Nacional de Bellas Artes con la guía de Jaime Colson y Celeste Woss y Gil.

Se gradúa de profesora de artes plásticas en 1969. Los años siguientes los dedica a realizar estudios de Grabado en The Art Students League Of New York, E.U., y de de Diseño Artesanal en la ciudad de Popayán, Colombia. A partir del 1975 comienza e exhibir sus obras en museos internacionales.

Tavárez fue directora de la Escuela Nacional de Bellas Artes, fundadora del Taller de Grabado en la Escuela Nacional de Bellas Artes en Santo Domingo y presidente del Colegio Dominicano de Artistas Plásticos.

Fue galardonada con la Medalla al Mérito en 1994 por el ex presidente Leonel Fernández. La Dirección General de Promoción de la Mujer le entregó la Medalla al Mérito por sus 35 años de labor docente. Y por su aporte a la Educación y las Artes fue distinguida por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en el año 2007. En el 2009, la Cámara de Diputados de la República Dominicana la distingue al dedicar la quinta planta de su edificio a su obra.

Ha participado en más de 60 exposiciones colectivas e individuales y sus trabajos se encuentra en prestigiosos museos, galerías de arte y colecciones permanentes a nivel nacional e internacional, como el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, Casa de las Américas de Cuba, The Housatonic Museum of Art en Connecticut y Galería del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Washington DC, EE. UU., así como en los Museos de Arte Moderno de Londres y México, entre otros. ‘

‘’Me sentí honrada al ser seleccionada para representar nuestra cultura como marca país. Ya era tiempo de que tantos artistas valiosos, con un gran potencial para estar en cualquier museo del mundo sean valorados por sus arduos esfuerzo, trabajo y talento’’.

‘’El arte ha sido y será una de las manifestaciones más relevantes para la humanidad y las futuras generaciones’’.

‘’Hoy puedo cosechar los frutos de toda una vida llena de satisfacciones, por el ejemplo, de mis padres y abuelos. Soy madre, abuela, bisabuela y cada uno de esos campos forma parte de un equipo integrado y compartido por el amor y la comprensión ‘’, confirma.