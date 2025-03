Daddy Yankee narra su experiencia cercana a la muerte: "Dios me apretó el botón"

El cantante, compositor y productor discográfico, Daddy Yankee fue el invitado sorpresa en un evento llamado ‘A Pesar de Todo Fest’, que se llevó a cabo en el estadio Polideportivo Sur de Envigado.

Allí aprovechó para contar su experiencia cercana a la muerte, en medio de uno de sus conciertos en Cali, el cantante puertorriqueño sufrió un infarto.

"Yo no sabía que era hipertenso, que padecía de la presión y ese día a punto de treparme en la tarima, por poco me da un infarto. Así que casi faltando y yo sabiendo que estaba a punto de morir, le dije al señor que si me levantaba de aquí le prometía que le iba a servir, y por eso estoy aquí esta noche porque cumplí mi promesa", dijo Daddy Yankee.

"Yo sabía que tenía un llamado y Dios me apretó el botón y aprendí que si no te sirvo ya sé lo que va a pasar. Ahora la historia está cambiando porque Jesús está en mi corazón. (...) En Cristo hay renovación, en Cristo hay vida", indicó.

Cabe destacar que esta jornada reunió a más de 20.000 personas en un acto de fe, solidaridad y música, con el propósito de ayudar a 250.000 personas en situación de vulnerabilidad. Para finalizar, Daddy Yankee agradeció a Colombia por la oportunidad de recibirlo como predicardor.