Todo lo que debes saber sobre las joyas

L as joyas, bisutería y complementos pue­den convertirse en una línea de conta­gio sin las medidas de higiene y seguridad adecuadas. Para evitarlo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reco­mienda que el personal sanitario que atiende pacientes de Covid no use anillos, pulseras o relojes de muñeca, y que las demás per­sonas establezcan rutinas de des­infección.

En el caso de los anillos, por ejemplo, la diseñadora de joyas Michelle Selman, alerta que de­ben ser retirados antes del lava­do de manos. “El uso de líquidos abrasivos como el gel hidroalco­hólico pueden deteriorar las pie­dras y algunos metales. El gel va dejando una capa que se acumula en las joyas como una lámina pe­gajosa y como resultado las pie­zas lucen opacas”.

Por supuesto el daño va a va­riar según el tipo de material, me­tal o piedra. Si se hace con cui­dado y un número limitado de veces, el producto no debería es­tropear una joya, sin embargo, “las esmeraldas, perlas o turquesas sí se ven dañadas al contacto con el producto por lo que es vital lavarlas antes de guardarlas”.

Desinfección profesional

Cada joyería tiene sus propios protocolos ante la nueva necesi­dad de desinfectar las joyas. Una de las formas más eficientes es a través de un esterilizador Led Ul­tra Violeta, pulverizador con al­cohol de 70º y pulido con un pa­ño 100% de algodón.

¿Cómo hacerlo en casa?

Selman recomienda lavar las jo­yas con productos especializados, utilizar paños de gamuza, limpiadores de joyas, shampoo de bebé sin potasio ni perfume y un cepillo de cerdas suaves. En­juagar la pieza con agua tibia y deja secar sobre un papel absor­bente o toalla.