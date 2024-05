Juan Puello cumple 40 años de un amor fiel con el béisbol

Como en la mayoría de los matrimonios, el de Juan Francisco Puello Herrera con el béisbol ha tenido sus altas y sus bajas, pero permanece en el tiempo.

Todo era color de rosas en su época de jugador en el decenio del ´60, sus años mozos, cuando era un buen bateador en ambos lados del plato.

Con el paso del tiempo, ya en la adultez, el menor de los Puello Herrera pasó al plano dirigencial en la desaparecida Liga del Sur, que en el verano aglutinaba ha seleccionado de Azua, Barahona, Baní y San Juan de la Maguana.

Posteriormente asumió la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (1984-1991). Una vez concluyó allí, ese último año, fue escogido comisionado de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), cuyo último período (¿? ) concluirá en 2025.

“Le estamos entregando un muerto para que él lo entierre”, recuerda las palabras que con categoría de sentencia dijo un directivo de uno de los seis equipos del torneo local cuando asumió las riendas de la confederación en obvia referencia a una Serie del Caribe que venía en baja.

Más de tres décadas después, el clásico caribeño luce en sus mejores tiempos. En febrero se vistió de gala al debutar en un estadio de Grandes Ligas (el Loan Depot Park, hogar de los Miami Marlins) y tuvo una asistencia récord de 340 mil 325 fanáticos).

”Llevar la Serie del Caribe a Miami ha sido importante”, resaltó durante la extensa entrevista que junto a su hermano José Joaquín Puello Herrera concedió al programa “La Hora del Deporte”, que cada domingo conduce Héctor J. Cruz en CDN-Deportes.

Señaló ese acontecimiento como lo más importante que ha tenido a nivel dirigencial porque marcó un hito. La misma fue ganada por los Tiburones de la Guaira tras vencer 3-0 en una vibrante final a los Tigres del Licey.

Las buenas asistencias que se registraron del primero al nueve de marzo, los nueve días que duró la justa regional, le dieron vida a un parque que en la campaña de pasada de Grandes Ligas tuvo un promedio de 14 mil 762 fanáticos.

“Definitivamente, agregó, estamos haciendo un trabajo mancomunado y ese trabajo ha dado sus frutos. Todas las ligas están en la misma línea”, manifestó el licenciado Juan Francisco para luego adelantar que en los próximos días harán un trascendente anuncio sobre el clásico caribeño.

No todo ha sido color de rosas en esta larga relación que ha tenido con el deporte que en 1839 inventó el militar estadounidense Abner Doubleday en Cooperstown, Nueva York.

“Han pasado cosas dentro del beisbol organizado profesional que yo me he sentido defraudado. Sin embargo, he seguido”, dijo el doctor Puello Herrera sin entrar en detalles que con el paso del tiempo dará a conocer.

En su dilatada carrera en la CBPC, ha tenido marcadas diferencias Vitelio Mejía y Omar Cañizales, presidentes de las Dominicana y de México, respectivamente.

“Una verdad proferida antes de tiempo es sumamente peligrosa, pero llegará el momento en que Juan Puello podrá desahogarse, hablará y hablara abiertamente de todas estas cosas que han hecho que uno sufra un desencanto durante todos estos años, pero lo he disfrutado”, indicó.

Reconoció que ha estado muy apegado al llamado deporte rey a pesar de reconocer que los apegos no son buenos en modo alguno, lo mismo que la conversión.

“Hasta que tú no desapegas a determinadas cosas: voluntad de dominio, riqueza, tú no te conviertes y a mí me ha pasado eso con el béisbol, que estoy apegado a él, pero lo he disfrutado durante todos estos años”, explicó Puello Herrera, quien también tiene una Maestría en Ciencias Religiosas (Teología).

SEPA MÁS

Por las venas…

Su fascinación por el béisbol lo heredó de su padre Juan Altagracia Puello (Don Teto), quien le enseñó a batear a la izquierda y al decir del escucha Horacio Martínez era el mejor infielder dominicano de su época.

Caso único

Es miembro del consejo de la Escuela Nacional de la Judicatura, a pesar de no ser juez. Nunca le ha interesado.

Prolífico

Ha publicado 13 Libros sobre espiritualidad y cinco relacionado con su profesión del Derecho. Tiene dos más en carpeta sobre Derecho Societario, así como otro titulado “El Lisonjero”, con el que dirá algunas de su verdades.