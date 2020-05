Pijamas de lujo: Comodidad y estilo sin renunciar al bienestar

Celeste Pérez

Celeste.perez@listindiario.com

Indudablemente una de las consecuencias (o ventajas) de este tiempo de confinamiento en los hogares, es que ha permitido que entremos en el mundo íntimo de las personalidades que admiramos, quienes ahora comparten, sin tapujos, su vida doméstica en redes sociales.

Un paseo por Instagram, por ejemplo, nos deja claro que también los famosos se aburren, limpian la casa, -aunque sea para la foto- cocinan, ven Netflix y practican en Tik Tok, igual que el resto de la humanidad que también está respetando la cuarentena para detener la propagación del coronavirus. Otra de las cosas que hemos descubierto es que a veces llega el mediodía y aún siguen en pijama, claro, en pijama de lujo.

Una de las firmas más vendidas en este tiempo ha sido Derek Rose, con una propuesta para todos los miembros de la casa. Seguro que has visto a Selena Gómez y a Harry Potter (en la película) usando modelos de esta marca. Estas piezas son elaboradas para clientes con gustos muy exigentes, hechas a mano en cantidades limitadas.

Según la plataforma líder en tendencias WGSN, la venta de pijamas de firmas como For Restless Sleepers, La Perla, Giorgio Armani, Asceno o Olivia Von Halle, que cuentan con Kate Moss, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Victoria Beckham, Meghan Markle, y Gwyneth Paltrow entre sus seguidores, han visto cómo sus ventas se han incrementado entre un 13 y un 20% desde marzo.

Hablamos de piezas que oscilan entre los 500 y los 2 mil euros y cuyas diseñadoras ofrecen también a su clientela jet-set la posibilidad de hacer confecciones únicas por un valor de 25,000 a 80,000 euros. Estas marcas no solo ofrecen pijamas en seda, incluso con algún diamante en los botones o formando un dibujo en el pantalón, sino que también son pioneras en los kimonos, caftanes, antifaces y slippers de lujo.

“Debo admitir que con el confinamiento me di cuenta de que tocaba renovar tanto los pijamas como los conjuntos de loungewear. La mayoría de los camisones los tengo con la bata a juego y algo que para mí es fundamental, el antifaz. En los aviones me empecé a aficionar, ya que nunca conseguía dormir, y ya no puedo vivir sin él. Ahora utilizo uno de Charlotte Tilburry de seda con aroma a lavanda. Es muy relajante”, explica en una publicación la influencer Natalia Cebrián, con más de 300.000 seguidores en Instagram. Lógicamente este comentario aumentó potencialmente las ventas.

Hay que reconocer que son estas personalidades quienes marcan el estilo de vestir en esta cuarentena que nos ha tocado vivir.