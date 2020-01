Fanny Santana

santanafanny@gmail,com

Acerquémonos a nuestros hijos

En estos días, al igual que ustedes, generalizo. Es un sentimiento colectivo que sentimos todos lo que amamos a nuestro país y por ende, a nuestras familias. Es una preocupación al afirmar que esta sociedad no anda como debiera ser y, en consecuencia, muchos de nosotros estamos perdiendo de vista el compromiso que asumimos cuando decidimos ser padres, uno de los dones más apreciados que Dios nos da…Viendo todos los sucesos que han ocurrido, especialmente, los que tienen que ver con nuestros niños el corazón se me parte en mil pedazos. Definitivamente, tenemos que ponerle atención a nuestros hogares , a nuestros hijos por mas compromisos laborales que asumamos. Tenemos que revisarnos y preguntarnos ¿le estamos dando una formación cristiana, de valores y principios a nuestros hijos? Señores estamos perdiendo a nuestros hijos en nuestras propias casas, no hay comunicación, cada quien está en su mundo, hasta niños de dos años ya manejando un App o con el celular de sus progenitores buscando juegos.

Por La Familia

Los adolescentes y pre adolescentes sumergidos en dispositivos electrónicos, con los esos auriculares que ponen una distancia abismal. Hoy no conocemos el sonido de sus voces, no conocemos sus sueños, sus fantasías, lo que están pensando, a dónde van, quienes son sus amigos. Acerquémonos a nuestros hijos, con amor, poniendo reglas claras, con escucha activa, comprensión . Enseñémosle a respetar, a tener disciplina, pero sobre todo, a creer en ellos, en sus fortalezas, a luchar, para que sean felices. Paremos este corre corre de vida , démosle prioridad a nuestra familias !!!

Anunciaran Nominados

Mañana jueves la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine hará el anuncio oficial de los nominados a 'Premios La Silla 2020', durante un evento que ha concitado el interés de sus protagonistas. Los miembros de Adocine votaron en las diferente categorías, según su especialidad dentro de la industria, mediante la página oficial de Premios La Silla, la primera ronda se desarrollo desde el mes de diciembre hasta el pasado domingo. Habrá una segunda ronda para votar del 16 al el 31 de enero, declaro el presidente de la entidad , el cineasta Hans García. Cabe destacar que unos trescientos profesionales de las diferentes áreas de la industria cinematográfica del país, compitieron en las distintas categorías.

Álvaro Torres

También nos llegan noticias buenas cómo es el anuncio de que Álvaro Torres vuelve a Santo Domingo para una noche de ensueño a celebrar el Día del Amor este 14 de febrero en el Teatro Nacional con su concierto “A Ti mi Amor!”. Le tengo un gran cariño a este artista conocido como el último romántico de Latinoamérica, sus más de 20 producciones musicales confirman su impresionante legado como cantautor, compositor, y máximo exponente de la música salvadoreña. Álvaro es muy querido y cuenta con un público que le sigue y que siempre

Tararean temas como “Si estuvieras conmigo", “De punta a punta" , “Hazme olvidarla“, y muchos otros, que le han dado amplio reconocimiento a lo largo de sus 40 años de carrera, y que, además, le han otorgado múltiples discos de oro y de platino. La producción es de BigStarSD, quienes prometen un despliegue escenográfico, de luces y sonido, que junto a la gran propuesta musical del artista, serán de total disfrute para los asistentes. Les dejo mi ternura!!