La noche perfecta para recibir en casa

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

Seguro que la mesa de Nochebuena está casi lista. Sin duda el lugar ideal para compartir momentos y experiencias únicas e irrepetibles. Pero aunque la gran protagonista de esta noche es la cena, no debemos olvidar que ser anfitrión del encuentro envuelve importantes detalles.

La Nochebuena es una oportunidad para demostrar lo importante que son nuestros familiares. Y aunque solemos abrumarnos con los detalles de los preparativos, el gran secreto es la planificación.

¿Cómo se logra? Puede dejar listo desde el día anterior los arreglos florales, la envoltura de las servilletas, la limpieza de la cubertería y cristalería, el montaje del bar y hasta la bandeja del café, así estará descansada y podrá disfrutar la noche.

La experta en etiqueta social y protocolo, Sandy Pou, explica que recibir en casa no implica descuidar la imagen. “Al contrario, debemos estar acorde a esta noche familiar importante y listos antes de la hora de la invitación para recibir en la puerta”.

Pou señala algunos puntos importantes:

El vino. A la hora de elegir vinos siempre se acierta con los clásicos, que agradan a casi todo el mundo. Con la entrada puede ofrecer un Jerez. Invitar a beber es una muestra de cortesía, insistir cuando no se ha aceptado, está fuera de lugar.

Un baño con personalidad. El baño dice mucho de los anfitriones del hogar. Recuerde que los aromas y la iluminación juegan un papel vital. El espacio debe tener a la vista jabones, crema de manos, papel higiénico, toallas de tela y papel, spray de olor, kit de emergencia que incluya: botón, hilo, aguja, chambras y medicamentos básicos. Según la personalidad del anfitrión, con un estilo minimalista o más cargado, no olvide agregar un adorno navideño.

¡Qué no falten los dulces! Cuando recibimos en casa no debemos olvidar nunca el toque dulce. Bizcocho de manzana, caramelos, brownies en forma de arbolitos, galletas... las propuestas son infinitas y van a depender del gusto y presupuesto del anfitrión. Lo importante es que no solo sean sabrosos, también agradables a la vista. La estación de postres puede ser complementada con bastoncitos de colores y mentas de rayas rojas y blancas, así como chocolates.

Una velada llena de detalles. Las servilletas de tela aportan elegancia a los encuentros en casa. Colocadas de manera sencilla, amarradas con algún lazo o adorno alegórico a la temporada, lo importante es que el invitado se sienta en un ambiente especial.

Un presente navideño sobre la mesa para los comensales, la elección de la música, las velas y aromas de manzana y canela. Siempre tener presente las necesidades especiales de nuestros invitados, como alergias, si son vegetarianos o pensar en un menú especial para los niños, son detalles que marcan la diferencia.

La mesa reina de la noche. A la hora de vestir la mesa en la noche más especial del año, se permite algo más que el clásico mantel blanco, inclinándonos por dorados y variantes en rojo. Las flores, dentro de todo lo posible naturales, aunque en tela también se admiten dando color y alegría a nuestras celebraciones.

La distribución de la vajilla, cristalería y cubertería tiene mucho de creatividad. Se comienza por el bajoplato (plato base), plato llano o trinchero, plato hondo o taza de crema y consomé o cuenco, y a la izquierda el plato de pan, a juego con el bajoplato, pero más pequeño. El borde del bajoplato se alineará con el borde de la mesa. La servilleta la colocaremos encima de cada plato o a su izquierda.