¡Nochebuena y soy vegetariano! ¿Cómo sobrevivo?

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

En un país con un alto consumo de carne como es República Dominicana, cuando decides llevar una dieta basada en plantas, lo que significa que no comer carne, todos a tu alrededor comienzan a mirarte como “bicho raro”.

Existen muchas razones para que una persona se vuelva vegetariana: Para contribuir con el cuidado del planeta, para cuidar su salud, por el bienestar animal, o simplemente porque un día decidió cambiar sus hábitos alimenticios.

Ser vegetariano es más fácil ahora que nunca. Alguna vez fue visto como una dieta difícil de satisfacer, pero ahora los restaurantes ofrecen platos especiales y los supermercados están repletos de alternativas basadas en plantas. Aun así, cuando llega la Navidad y te estas estrenando en el mundo vegetariano, es inevitable la pregunta: ¿Qué voy a cenar en Nochebuena?

Si este es tu caso, te cuento que en mi primer año de vegetariana, de repente me convertí en el tema de conversación familiar de la noche. Estuve sometida a un interrogatorio sobre qué almuerzo cada día o qué me motivó a dejar la carne, y fui protagonista una serie de comentarios sobre nutrición, como si todos fueran expertos. Nadie se preocupaba de la glucemia en sangre del tío que se ha pasado la velada ingiriendo dulces y alcohol, pero como yo ahora era vegetariana, la preocupación era que "no me faltaran nutrientes”. Esa noche hasta llegué a pensar en el divorcio, mi esposo repetirá cada diez minutos: “Es por tu bien, te vas a enfermar". Me sentí como quien pertenece a una secta maligna.

Pero no voy a sumergirme en el tema y a explicar cómo lidiar con esas situaciones, no tengo preparación profesional para eso. La reacción dependerá de tu carácter y de cada situación en particular, y sobre todo de las habilidades sociales de inteligencia emocional y oratoria.

Lo que sí haré, brevemente, es compartir algunos recursos que me han funcionado en esos contextos, para que, al menos, aunque tengas que escuchar comentarios fuera de lugar, disfrutes la noche:

Piensa que la Nochebuena es un momento familiar único en el año. Sé flexible y no te dejes abrumar por los comentarios. Sigue fiel a los ideales que te motivaron a ser vegetariano.

Sé precavido. No esperes a llegar al encuentro para anunciar que no vas a comer carne, especialmente si hace poco que has tomado esa decisión. Avisa a los anfitriones y aporta la solución. Puedes ofrecerte a llevar algo para compartir, por ejemplo.

Da ideas y soluciones. A veces, una modificación simple soluciona el tema a gusto de todos. Preguntar de forma amable "¿Puedes separar una parte de la pasta para mí antes de mezclarla con la carne?"

Respeta a los demás. No te pases la noche dando sermones. Respeta la decisión de otros de consumir carne. Cada familia tiene sus propias tradiciones.

Cocina en casa. La comida vegetariana también es exquisita. Para comenzar el menú navideño, por ejemplo, nada mejor que una ensalada verde, hay infinidad de variables, puedes acompañar con croquetas de hongos o bolitas crujientes de zanahoria. Como plato principal puedes optar por berenjenas rellenas o pasta, crema de lentejas o quinoa, ¿Te atreves?

Disfruta. Baila, ríe, disfruta, olvida cualquier momento incomodo del año. De eso se trata la Nochebuena. Sé agradecido de tener familia, muchos esta noche no tienen a quien abrazar.¡Felices fiestas!