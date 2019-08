World Visión realiza actividades por la educación y la lectura

Redacción Sociales

Santo Domingo

Ejecutivos de World Vision República Dominicana agotaron una agenda de actividades con la que buscan impulsar la recaudación de fondos en favor de 1,648 niños que pertenece a sus clubes de lectura.

Esta iniciativa surge como un esfuerzo junto al programa de responsabilidad social de Ágora Mall y el Árbol de la Esperanza.

En esta ocasión, la organización realizó en la plaza comercial un recital de jazz, a cargo del pianista Roger Mercedes, ganador de la beca Berklee College of Music, quien deleitó a los presentes con interpretaciones de algunas canciones icónicas como “Bachata Rosa”, “Piel Canela”, “All the Things you are”, entre otros.

Estas iniciativas forman parte de la campaña de donación que realiza en Ágora Mall durante 40 días, con mira a apoyar cuatro causas sociales en favor de la niñez dominicana.