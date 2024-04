Jay Wheeler con "Música buena para días malos" en el álbum que se estrena el 25 de abril

Aunque admite que el público tiene una cuota de responsabilidad de la rapidez en la que va la industria musical actualmente, Jay Wheeler también demuestra con hechos que se puede crear música de calidad en un tiempo prudente y cumplir con las exigencias de sus fanáticos, sin fallarle a su creatividad y el objetivo que persigue como artista. Así nació su nuevo álbum "Música buena para días malos".

El disco que el cantante puertorriqueño estrenará el próximo jueves 25 de abril y fue revelado a LISTÍN DIARIO cinco días antes, está compuesto por doce temas entre los que destacan géneros como reggaetón, pop y electrónica. Además, que como en contadas oportunidades, vuelve a incluir una canción en inglés a su repertorio.

“No puedo culpar a los colegas en ese caso porque creo que es el público que se ha puesto así, los fanáticos, yo sacó un disco hoy y ya en tres días me están preguntan cuándo voy a sacar música nueva”, señaló en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

En ese sentido, también atribuyó la velocidad musical a jóvenes que explotan su talento en TikTok y logran la anhelada pegada en esa red social y aportan frescura a la industria.

Sobre "Música buena para días malos"

En el sexto álbum de estudio de la carrera de Jay Wheeler se encuentra “Save me” (Sálvame), antes de la última, titulada “Turbulencia”.

Jay explicó que cada vez que tiene la oportunidad de lanzar una canción en inglés o añadirla en sus discos lo hace, ya que recuerda una ocasión cuando tenía la idea de tener una producción completa de composiciones en ese idioma.

“Yo iba hacer un álbum en inglés antes, yo grabé un álbum completo en inglés y después como que hablé con mi equipo de trabajo y resulta que no era tan buena idea, no sé por qué, pero mi equipo de trabajo en la parte de negocio ellos son los que saben y lo que hice después es que cada vez que lanzo un proyecto en español, pues lanzaba una de esas canciones en inglés”, admitió.

Sobre los dos únicos artistas con los que colabora en este álbum, Mora y Noreh, con quienes ya ha trabajado anteriormente, dijo: “Son las únicas colaboraciones que le hacían falta a ese disco”.

“Yo no soy un artista de muchas colaboraciones… no tengo nada en contra de mis colegas, pero yo sé cómo se mueve el negocio, muchos de ellos están más pendientes al negocio y si a mí me dejan yo hago todos mis proyectos solo”, añadió.

“Música buena para días malos” tendrá su lanzamiento el jueves a través de todas las plataformas digitales.

Lista completa de canciones

“Admítelo”: Es un reggaetón sobre la plegaria a la reconciliación tras una ruptura amorosa.

“Paisaje”: Es un reggaetón bailable que narra los inicios del enamoramiento.

“Textos fríos”: Una nueva unión con Mora en la que predomina el reggaetón romántico y un toque de una pista de música electrónica al final. Cantan sobre la decepción o desenamoramiento dentro de una relación.

“Otro más”: Este tema se promocionó en marzo y posee una letra triste sobre la historia de alguien que terminó una relación.

“Historia”: También fue el sencillo de promoción y el único que tiene su videoclip hasta el momento. Es otro reggaetón bailable y la propuesta de formalizar un romance.

“En tu mente”: Habla de la convicción de ser inolvidable en la mente de una expareja.

“14 15”: Es una canción triste (de las conocidas popularmente como “corta venas”). Jay Wheeler confiesa que el nombre se debe al día dedicado a los enamorados (14 de febrero), así que 15 es para quienes atraviesan la etapa del desamor o del despecho.

“Mi todo”: Una vez más sale a relucir una letra de despecho sobre una pista lenta.

“Maquillaje”: En colaboración con Noreh, instrumento de cuerdas y voces se escuchan al inicio en una letra dedicada exclusivamente a una mujer herida.

“Duele”: Cuenta los sentimientos de una persona que no olvida un amor.

“Save me”: El tema en inglés en el que Jay Wheeler demuestra otra faceta.

“Turbulencia”: Es una despedida a una pareja, con la cual el disco termina.