¿Estás listo para celebrar con papá?

SANDY POU

Experta en protocolo, organización de actos y ceremonial

Si quieres celebrar el Día de los Padres y no tienes idea de por donde empezar, aquí les traigo una inspiración que de seguro les agradará, tanto a los caballeros como a las damas de la casa. Usa tu creatividad y has especial este día.

Te presentamos dos alternativas que puedes hacer juntas o por separado: Un almuerzo o cena que puede o no estar acompañado de un bar de cocteles y tragos que les gusten a papá. O que te sirvan como dos alternativas para festejar, pues invitar a unos amigos al final de la tarde siempre es una buena y divertida idea.

Para montar una mesa especial para los padres les recomiendo usar esta hermosa combinación de verde, negro y dorado, que junto a la mesa de tronco de madera, crean una combinación fresca, natural y armónica! Estos colores me encantan. ¡Colores que llaman al poder!

Los colores inciden directamente sobre el ánimo de las personas, por lo que debemos tener cuidado cuando los combinemos.

Que no falten los detalles, pues ellos son también muy observadores y los disfrutan.

En este estilismo quise simplificar, por lo que no usé servilleteros, sino que usé la misma servilleta de tela anudada en sí misma, para simular algo parecido a una corbata (elemento muy masculino). En algún momento pensé usar corbatas reales para amarrar las servilletas, pero me decanté por estas lindas servilletas blancas con detalles de borlitas negras que me completaban el look a la perfección.

Queríamos colocar algo de flores para lograr una composición más acogedora, sin que resultara ultra femenino, para lo que decidimos usar como eje central follaje verde y los detalles de color en rosas en un tono prácticamente imperceptible (que se fundiera con el verde de las hojas) y bija! La bija definitivamente un tema de conversación en la mesa, por lo poco usual en un arreglo de flores, pero le dio un toque masculino y sobrio que era lo que quería que predominara en el ambiente.

¡A disfrutar y a compartir en familia! ¡Feliz Día de los Padres!