Rosa Arredondo: “La unidad es mi bandera”

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Santo Domingo

A Rosa Arredondo la distingue su hermosa y sincera sonrisa, esa, que según confiesa, trata de mantener en sus labios aun en los momentos más difíciles. Sencilla, confiada, a ella nada le sucede por casualidad porque ha sido la arquitecta de su propio destino. Comprometida, soñadora y con una fe inquebrantable en el Creador, conoce sus fortalezas y debilidades e intenta cada día ser mejor un ser humano.

Al hablar de la maternidad su rostro se trasforma, sus ojos brillan y no intenta disimular su orgullo, dejando en evidencia que es el rol que más aprecia y disfruta. “Tengo una hija de diez años, que se llama Rosamara”, comenta con emoción.

Estudió Comunicación Social, mención Periodismo, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Continúo su preparación profesional con otros diplomados, y fue editora de las revistas ocasionales de Listín Diario, y encargada del bloque de moda, la entrevista principal y los reportajes de salud de la revista Oh! Magazine, del decano de la prensa nacional.

“ Jehová pon las palabras apropiadas en mi boca en el momento en que lo necesite.. ”



Laboró como periodista de la Dirección de Comunicaciones del Despacho de la Primera Dama, teniendo a su cargo la coordinación de prensa, y la agenda de las primeras damas, Margarita Cedeño de Fernández y Cándida Montilla de Medina. En la actualidad es la encargada de prensa de la Dirección General de Pasaportes y CEO del programa radial y revista preventiva y de bienestar, Ruta Salud.

Sin duda una trayectoria profesional intensa que le ha permitido mantenerse activa en una profesión en constante proceso de cambio, y que en los últimos años se ha enfrentado a una revolución atroz, salpicada por la tecnología, herramienta que ha cambiado para siempre el paradigma de la comunicación.

Hace dos años Rosa Arredondo preside la Asociación Dominicana de Cronistas Sociales (ADCS), gremio en el que ha aportado su talento y conocimientos con el fin de lograr cumplir una agenda de trabajo que llevó como bandera la unidad de los miembros.

¿Qué se lleva usted de esta gestión?

Muchas experiencias, crecimiento profesional y personal. Sin duda han sido dos años de trabajo intenso, en los que he tenido que afrontar situaciones difíciles propias de la posición que ocupo, pero gracias a Jehová todo ha fluido. Me llevo muchos recuerdos que están salpicados del cariño y del respeto de mis colegas y de gente que admiro.

¿Se va satisfecha, que le faltó por hacer?

Soy una mujer ambiciosa. Conformarme no es una opción. Pienso que siempre se puede hacer algo más o mejorar lo que ya existe, sin embargo, debo reconocer que, gracias al compromiso asumido por toda la directiva, logramos materializar mucho más de lo que planteamos en un principio. El primer año de gestión casi duplicamos la meta y nos vamos con la satisfacción de dejar fortalecida la imagen de la Asociación. Hoy podemos decir con orgullo, que con la base trabajada por las presidencias pasadas y la labor de esta actual directiva, ha habido un resplandecer de nuestro gremio. Los resultados están ahí y se aprecian a lo interno y externo.

¿Cuál es su huella?

Si pienso en un gran logro seria la unidad del gremio. Nuestro accionar ha estado enfocado siempre en el bien común, de hecho, ahora las acciones son de beneficio mixto, esto significa que cualquier capacitación no solo le corresponde a los miembros de la Asociación, cualquier colega, aun de otra institución puede aprovecharlo. Yo soy abanderada de la actualización constante de los conocimientos, por eso he puesto especial interés en este proyecto.

Otra marca que dejamos es el importante acuerdo firmado con el artesano Patricio Correa, quien en lo adelante, tendrá la responsabilidad de crear las estatuillas para los reconocimientos y las categorías del Premio Nacional a la Crónica Social.

¿Qué ha aprendido?

En este tiempo al frente de la ADCS aprendí que no todas las sonrisas son sinceras, que tus buenos amigos, siempre serán los mismos y estarán ahí para apoyarte. Aprendí que, lamentablemente, algunos colegas no entienden la esencia del trabajo gremial y que, sin importar las circunstancias, no debemos permitir que ninguna situación comprometa nuestra paz interior y empañe nuestra sonrisa.

Sobre el Premio

140 miembros de la Asociación de Cronistas Sociales junto a los invitados especiales, han sido invitados para ser testigos de la quinta edición del Premio Nacional a la Crónica Social. La cita es el miércoles 7 de agosto, a las 7:00 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes. La producción estará a cargo de Fidel López y producción musical de Leo Subervi.

“Esperamos superar la participación de trabajos, que el año pasado estuvo compuesta por 52 propuestas, todas de excelente calidad”, concluye Arredondo.