Los datos más recientes de la elección presidencial de Venezuela

El ministro de Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que durante las primeras seis horas del proceso de votación “no ha ocurrido ninguna incidencia que valga la pena mencionar. La jornada ha trascurrido en paz, con civismo”. El jefe castrense pidió a los venezolanos no hacerse eco de versiones sobre supuestos hechos de violencia en las inmediaciones de centros de votación y sostuvo que “lo que sale en las redes no es siempre verídico”.

7:55 a. m.



Largas filas

En el barrio de clase trabajadora de Petare, en el lado este de Caracas, la gente hacía fila para votar desde horas antes de que abrieran las urnas.



“En el nombre de Dios todo va a salir bien. Cada quien va a ocupar su puesto y bueno, (es hora de) el cambio para Venezuela”, dijo Judith Cantilla, una trabajadora doméstica de 52 años.



“Estamos cansados”, agregó. “Para mí un cambio en Venezuela (es) que haya empleo, que haya seguridad, que haya medicinas en los hospitales; un buen pago para los profesores, para los médicos”.



Cuando Liana Ibarra, una manicurista del área metropolitana de Caracas, llegó al centro de votación a las 3 de la mañana, ya había al menos 150 personas delante de ella.



“Mi tía me escribió desde los Estados Unidos para preguntar si ya estaba en la cola, a las dos de la mañana”, dijo Ibarra, de 35 años, quien llevaba en una mochila agua, café y bocadillos. “Antes había mucha indiferencia (hacia las elecciones) pero ahora ya no ”.



Todos los 11 hermanos de su madre han emigrado. Ella no los ha seguido, dijo, porque su hijo de 5 años tiene necesidades especiales. Pero si González no gana, pedirá a sus familiares que patrocinen su solicitud y la de su hijo para migrar legalmente a Estados Unidos.



Por su parte, Clarisa Machado, una socióloga de 74 años que votó a favor de Maduro en Petare, dijo que “la gente esta más despierta, más consciente” y se mostró confiada en que la experiencia vivida tras años de severa crisis le permitirá al gobierno sortear situaciones difíciles y mejorar la calidad de vida de los venezolanos.



“Nosotros los venezolanos cuando nos tumban, nos levantamos y eso sirve de experiencia para no volver a caer”, añadió.