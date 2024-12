Navidad en familia: ciudadanos se trasladan a provincias para las fiestas

Diciembre es una de las fechas más esperadas en todo el mundo, pues con él llega la Navidad, época festiva que se extiende por todo el mes hasta Año Nuevo.

Se caracteriza por un ambiente tranquilo y natural, donde la familia se reúne para celebrar. Las tradiciones pueden incluir la preparación de comidas caseras como pavo; la decoración de la casa con elementos naturales, como ramas de pino o flores de temporada.

Llegada la Nochebuena, las familias dominicanas preparan la tradicional cena navideña, en la que comparten una comida que incluye cerdo asado, pasteles en hoja, moro de gandules, ensalada rusa o mixta, lasaña, frutas y dulces. Para beber, se suele tomar ponche, vino, refresco o ron.

Sin embargo, algunos ciudadanos y visitantes prefieren pasar las festividades en provincias, pueblos, o campo, pues allí suelen tener una experiencia especial y diferente a la de la ciudad.

Personas abordando una guagua en Caribe Tours para trasladarse a distintas zonas del país.Listín Diario

"La Navidad en el campo es muy armónica; los vecinos a la hora de la cena se pasan platos de una casa a otra. Después de cenar nos reunimos en los patios a compartir en familia y con vecinos, tomándonos unos traguitos con música en un volumen prudente y abrigados porque hace frío", narra la joven Liliana Leonardo, oriunda de La Vega.

En la terminal de Caribe Tours, ubicada en la 27 de Febrero, se encontraba Mercedes Matos, una ama de casa lista para partir a su ciudad natal, Jarabacoa. Por cuestiones personales estaba en la ciudad y contó que a sus 50 años de edad nunca ha pasado por su mente la opción de celebrar la Navidad de este lado del país.

“Allá es muy lindo. No son gente mala, si tienen que darte un plato de comida te lo dan. No como muchos capitaleños que teniendo la oportunidad de brindar la comida, no te lo dan”, expresa el sobrino de Mercedes, Yoan Matos, de 15 años, quien se iba con ella de vacaciones.

Flujo de personas en la terminal de Caribe Tours

Otros, sin importar el lugar en el que pasen la Navidad, evidencian que lo mejor de esta época es estar con los seres queridos. Es el caso de la familia Villegas-Sánchez, oriunda de San Juan de la Maguana, quienes cada año optan por pasar las Navidades en distintas localidades del país y este no fue la excepción.

Tanto Mercedes como su esposo pasaran Nochebuena y el resto de las festividades en casa de sus hijos, Yadin y Samuel Villegas, quienes residen en Santo Domingo. "La Navidad no está en un lugar específico, solo depende con quién la pases", explica la familia.

En estos días el flujo de personas que circulan por las calles, en los supermercados, tiendas o que como la familia Villegas-Sánchez se trasladan a otras provincias es notorio.