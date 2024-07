Edmundo González: Nicolás Maduro tendrá que reconocer derrota electoral en Venezuela

El nombre de Edmundo González Urrutia era desconocido dentro y fuera de Venezuela hasta el 21 de abril, después de que María Corina Machado y Corina Yoris no pudieran inscribir sus candidaturas a la presidencia de ese país. El exembajador en Argentina y Argelia en los años 80 aceptó ese día ser el abanderado del mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio.

“Mi casa se ha convertido parcialmente en un comando de campaña, tanto mi esposa como mi hija que vive acá en Venezuela -la otra vive en España- están muy involucradas en todo y haciendo lo mejor posible para que esto lleve a un feliz vuelo”, dice González.

En una reciente entrevista realizada por el medio chileno “El Mercurio”, el diplomático de 74 años abordó temas cruciales sobre la actual situación política en Venezuela y las expectativas de su partido en las próximas elecciones. En sus respuestas, destacó la importancia de la comunidad internacional en el reconocimiento de los resultados electorales y la contundente ventaja que muestran las encuestas a favor de su candidatura.

P: ¿Por qué cree que Maduro y la dirigencia chavista reconocerían una eventual derrota y dejarían el poder?

R: “Si estamos jugando con las reglas democráticas, no cabe duda de que tienen que reconocer los resultados de las elecciones. Y la comunidad internacional va a jugar allí un papel muy importante, porque no es lo mismo que digan esto solos a que lo tengan que decir ante una comunidad internacional que estará muy pero muy atenta a lo que ocurra ese día aquí en Venezuela. Nadie se va a atrever a torcer unos resultados con la presencia de importantes figuras de la comunidad internacional y un buen número de medios internacionales”.

P: La comunidad internacional desconoció las presidenciales de 2018, pero Maduro de todas maneras siguió en el poder. ¿Por qué ahora sería diferente la reacción del gobierno chavista?

R: “Las cifras que se manejan en todas las encuestas de opinión, incluyendo las que ordena el propio gobierno, dan una ventaja muy clara y contundente a favor de nuestra candidatura, y yo dudo que puedan torcer esos resultados a pocos días para la elección”.

P: ¿Tienen contactos con el mundo militar pensando en su eventual triunfo y considerando que la FAN es tal vez el principal sostén del régimen chavista?

R: “Nosotros tenemos desde hace ya varios años un representante en comisiones de diálogo con la oposición, con el gobierno. Ese delegado es el doctor Gerardo Blyde, quien ha mantenido los contactos a los más altos niveles. Así que nosotros confiamos en que cualquier cosa que ocurra, él va a estar al frente para afrontar esta situación”.

P: ¿Por qué aceptó competir por la Presidencia de Venezuela y ante un gobierno como el chavista?

R: “Mira, fue una situación absolutamente inesperada para mí. Yo no he participado en política pública, ni menos en política partidista en muchos años, acaso en mis años de estudiante universitario, pero más allá de eso, no. Lo acepté como un compromiso, un reto personal mío y una contribución a la democracia venezolana. Eso fue lo que más me llamó a involucrarme y aceptar la propuesta a la cual yo había solicitado que fuese por unanimidad a todos los partidos políticos, y así fue”.

P: Hay más de 100 personas de su campaña detenidas, y María Corina Machado denunció un intento de sabotaje esta semana. ¿Cómo enfrentan este aumento del acoso por parte del chavismo?

R: “En primer lugar, esas son manifestaciones de desesperación de quienes se sienten ya vencidos y que la derrota la tienen en su espalda. En segundo lugar, es una situación muy, pero muy delicada, porque eso es atentar contra la vida de un dirigente político que está en la primera línea y que es una líder del proceso político en Venezuela. Eso es sumamente grave”.

P: Se ha visto un cambio de tono en la oposición respecto de procesos anteriores, ya no se habla de mandar a la cúpula chavista a la cárcel o al exilio. ¿Es posible algún tipo de amnistía para Maduro y su gente?

R: “Yo creo que los ánimos se caldean en los días previos a la contienda electoral, a medida que avanzamos hacia esa fecha, por supuesto, se encienden más los ánimos. Nosotros hemos hecho un llamado constantemente a la tolerancia, a la paz, a la reconciliación de los venezolanos. Y eso lo vamos a reafirmar el día de la elección, y que una vez logrado el triunfo podamos abocarnos a la reconstrucción y a la reconciliación nacional, que es a lo que aspiramos todos los venezolanos”.

P: ¿Si Maduro gana temen que haya una nueva ola migratoria?

R: “Es muy delicado, porque efectivamente, aun cuando los resultados parecieran que no van en esa orientación, porque todas las mediciones de opinión nos dan una amplia ventaja a nosotros, en caso contrario, sí se podrían precipitar situaciones que nadie desea, como la salida del país de otra buena oleada de venezolanos”.

P: Si usted gana, ¿qué mensaje les envía a estos casi 8 millones de venezolanos repartidos por el mundo?

R: “Que regresen al país, que los esperamos con las manos abiertas, y que se vayan a reincorporar a la reconstrucción de Venezuela, que los necesito. Aquí necesitamos la experiencia de casi todos los que se han ido y quieran regresar para poder cumplir con el futuro de Venezuela”.

P: Los índices de seguridad han mejorado en Venezuela, pero han aumentado los casos de criminalidad ligada a venezolanos en países de la región. ¿Cómo ve esta situación?

R: “Es una situación que por supuesto rechazamos, no podemos seguir dando ese ejemplo en el mundo exterior. Esas son individualidades que ocurren, pero nosotros aspiramos a que con una Venezuela democrática, un gobierno comprometido con la reconstrucción y la normalización del país, esas cosas vayan a cambiar”.

P: ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno de Maduro en la aparición de grupos criminales como el Tren de Aragua y esas individualidades que dice usted?

R: “Toda esa criminalidad que ha surgido es producto de la misma situación de estampida que ha ocurrido en muchos venezolanos que han hecho que exista hoy una cifra cercana a los 8 millones de venezolanos, y que en esa cifra caben individualidades que no son la mayoría y que no representan el sentimiento del venezolano”.

P: Por toda esta situación que describe, la recomposición del tejido social parece compleja. ¿Cómo enfrentará esta tarea?

R: “Sí, mira, una de las tareas más difíciles que tenemos es recomponer el tejido social que ha sido destruido. Como han sido destruidas la economía y la institucionalidad del país. Nosotros aspiramos a que tan pronto lleguemos al poder podamos adelantar un programa masivo de bienvenida a los venezolanos que están en el exterior y que gradualmente eso nos va a ayudar a recomponer y a reinstitucionalizar el país y la recuperación definitiva de Venezuela”.

P: En ese escenario, ¿cree que toda la inversión extranjera que se ha ido volvería a Venezuela?

R: “Con un nuevo gobierno de Venezuela, que tome las decisiones sobre la base de situaciones muy concretas, yo no tengo duda de que las inversiones volverán y que la reconstrucción de Venezuela se encaminará por buen camino”.

P: ¿Han tenido contacto con políticos chilenos o con el Gobierno de Chile?

R: “Nosotros hemos tenido contacto con chilenos desde hace mucho tiempo. Recuerda que aquí en Venezuela hubo una buena acogida a un buen número de chilenos, que siguen teniendo la mejor opinión de Venezuela, de sus años que vivieron aquí y siempre han estado dispuestos a contribuir a que en Venezuela exista un clima de paz, de tolerancia. Y para eso hemos hablado con ellos, muchas veces, no solamente ahora. Hace aproximadamente dos o tres años yo asistí a un seminario de varios días sobre la normalización institucional en Chile y fue una experiencia muy valiosa y que nosotros valoramos mucho”.

P: ¿Qué lecciones sacaron del proceso chileno?

R: “El desarrollo de toda esa unidad nacional opositora que se fue construyendo en varios años y que lograron, al fin, unirse todos en una candidatura. Eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en este momento, unificarnos todos en torno a la candidatura mía”.

P: ¿Qué opina del asesinato del exteniente Ronald Ojeda en Santiago y la respuesta del régimen venezolano?

R: “Esos son hechos repudiables bajo todos los puntos de vista. Aspiramos a que se vuelva a un terreno de la normalidad. Esas bandas han sido estimuladas en el pasado por el propio gobierno, estimuladas hasta por el mismo verbo que utiliza, pero nosotros vamos a desarrollar una campaña donde esas cosas puedan poner fin”.

P: En Chile, el Partido Comunista apoya a Maduro, mientras que el Partido Comunista venezolano es perseguido por el chavismo y en estas elecciones apoyan a otro candidato (Enrique Márquez). ¿Por qué cree usted que se da esta situación?

R: “Yo no les voy a dictar cátedra a las organizaciones políticas chilenas, a las cuales respeto mucho. Esa situación es propia de lo que vive la actualidad política venezolana, en donde hay una crispación, tensiones dentro del mismo oficialismo. Nosotros confiamos en nuestra victoria el 28 de julio y en eso estamos enfocados”.